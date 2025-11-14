Puerto de Algeciras cancela varios ferris a Tánger y siguen suspendidos los catamaranes de la Bahía de Cádiz

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El paso de la borrasca Claudia por la provincia de Cádiz está dejando incidencias en las conexiones marítimas desde sus puertos, como el de Algeciras, que ha anunciado ya la cancelación de dos ferris hacia Tánger (Marruecos), o el servicio de catamaranes de la Bahía de Cádiz que mantiene por segundo día canceladas sus líneas desde El Pureto y Rota con la capital gaditana.

Según la información facilitada al pasajero en la página web de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras, recogida por Europa Press, desde el puerto algecireño se han cancelado por el momento las salidas que Balearia tenía previstas a las 07,00 horas y las 10,00 horas hacia Tánger.

Las líneas hacia Ceuta desde este puerto operan sin incidencias a esta hora, mientras que el Puerto de Tarifa permanece cerrado por segundo día consecutivo debido a las condiciones meteorológicas adversas, sin que vaya a salir ninguno de los ferris hacia Tánger en esta jornada de viernes.

En cuanto al servicio de catamaranes del Consorcio de Transportes de la Bahía de Cádiz, este también mantiene suspendidas las salidas desde El Puerto y Rota hacia Cádiz capital, al menos, hasta las 15,00 horas, cuando se evaluarán de nuevo las condiciones meteorológicas. Ante esta situación, se ha puesto a disposición del público servicios alternativos directos en modo autobús por carretera hasta nuevo aviso.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este viernes, 14 de noviembre, avisos por lluvias y tormentas de nivel amarillo en la provincia de Cádiz. Aquí, el aviso por lluvias, que lleva activo desde las 12,00 horas de este jueves, estará presente en la campiña y el litoral gaditano hasta las 00,00 horas del sábado, donde se espera una precipitación acumulada en una hora de 20 litros por metro cuadrado y de 40 litros en doce horas.

Asimismo, las zonas de Grazalema y el Estrecho registrarán el nivel amarillo por lluvias durante toda la jornada del viernes --de 00,00 a 23,59 horas--, donde se espera una precipitación acumulada en doce horas de entre 40 y 70 litros por metro cuadrado.