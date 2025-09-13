El Puerto (Cádiz) acoge el XV Encuentro de Centros Gallegos de Andalucía, Extremadura y Ceuta

Actuación del grupo Gaiteros del Lar Gallego de Sevilla en el XV Encuentro de Centros Gallegos de Andalucía, Extremadura y Ceuta celebrado en El Puerto de Santa María - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

La concejal de Turismo en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), Olga de Navas, ha participado en el XV Encuentro de Centros Gallegos de Andalucía, Extremadura y Ceuta, una cita que reúne a representantes de la colectividad gallega del sur de España con el objetivo de fortalecer vínculos, fomentar la unión entre centros y difundir la riqueza de la cultura gallega en Andalucía.

El acto institucional de recepción oficial ha tenido lugar en el Auditorio Municipal Monasterio de San Miguel, como ha detallado el Ayuntamiento portuense en una nota.

Durante el encuentro y tras el turno de intervenciones, se ha llevado a cabo la entrega de placas conmemorativas y la actuación del grupo Gaiteros del Lar Gallego de Sevilla, que ha puesto la nota musical a la jornada. Posteriormente, en la Plaza Alfonso X El Sabio, junto a la Oficina de Turismo, el grupo ha ofrecido una nueva actuación abierta al público, que ha congregado a numerosos vecinos y visitantes.

La programación ha continuado con una visita a la Bodega Osborne, donde los asistentes han conocido el proceso de envejecimiento de vinos con D.O. Jerez, VORS y Brandy de Jerez.

La Federación de Centros Gallegos de Andalucía, Extremadura y Ceuta, organizadora de la Xuntanza, ha destacado la importancia de este encuentro anual como "punto de unión" de las comunidades gallegas en el sur peninsular, reafirmando "la vitalidad de la galeguidade en Andalucía", integrada en la sociedad de acogida y, al mismo tiempo, "fiel a sus raíces".

La concejal de Turismo, Olga de Navas, ha subrayado que para El Puerto es "un honor acoger una actividad que no solo fortalece los lazos entre Galicia y Andalucía, sino que también proyecta la imagen de nuestra ciudad como un espacio abierto a la cultura, la tradición y la convivencia".

"Este tipo de iniciativas enriquecen la vida social y turística de nuestro municipio y refuerzan nuestro compromiso con la promoción de la diversidad cultural", ha comentado.

El Ayuntamiento ha recordado que El Puerto de Santa María es sede de la Casa de Galicia, inaugurada el pasado año por el alcalde Germán Beardo, un espacio que simboliza "la profunda conexión histórica y cultural entre ambas tierras". Este hogar gallego en tierras gaditanas se ha consolidado como "un referente de hermandad, integración y promoción de las tradiciones gallegas en Andalucía, reflejando el cariño mutuo entre ambas comunidades".

Con este evento, El Puerto de Santa María se ha consolidado como "punto de encuentro y convivencia", favoreciendo el acercamiento entre culturas y reforzando la amistad entre Galicia y Andalucía, dos pueblos que comparten respeto y afecto mutuo.