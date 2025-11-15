El Puerto (Cádiz) respalda a los empresarios en la Gala Anual y felicita al Grupo Torrent, Mejor Empresario del Año 2025

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) acogió la noche de este viernes, 14 de noviembre, la Gala Anual de la Asociación de Empresarios, un evento que reunió al tejido empresarial, social e institucional de la ciudad y que destacó la labor de las compañías locales en la generación de empleo y desarrollo económico.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el teniente de alcalde Javier Bello, reafirmó en nombre del Ayuntamiento su respaldo al empresariado portuense durante la ceremonia, que contó con la presencia de la Junta Directiva de la Asociación y del presidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, José Andrés Santos.

El galardón al Mejor Empresario del Año 2025 recayó en el Grupo Torrent, empresa familiar fundada en El Puerto, referente internacional en soluciones de cierre para el sector del aceite de oliva, licores y vinos. David Torrent, presidente ejecutivo de la compañía, recogió el premio en nombre de toda la empresa.

El Grupo Torrent, con más de un siglo de trayectoria, ha combinado, según el Consistorio, tradición e innovación, desarrollando productos patentados y expandiéndose internacionalmente con fábricas en India y Kenia y distribuidores en México, Colombia y Reino Unido, consolidando su liderazgo en el sector.

Durante la gala, Javier Bello destacó que los empresarios locales son un motor de empleo y crecimiento, y felicitó a la Asociación de Empresarios por su labor de promoción del talento y la innovación en la ciudad, subrayando la colaboración constante del Ayuntamiento con todo el tejido empresarial portuense.