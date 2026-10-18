El Puerto (Cádiz), sede de la Navy Ball con motivo del 251 aniversario de la Armada de Estados Unidos

Acto de la Navy Ball en la Bodega Alameda de El Puerto de Santa María (Cádiz). - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) ha acogido la celebración del 251 aniversario de la Armada de Estados Unidos (US Navy), un acontecimiento que "pone de manifiesto los estrechos lazos históricos, institucionales y humanos que unen a la ciudad con la comunidad estadounidense vinculada a la Base Naval de Rota".

Según ha precisado el Consistorio portuense en una nota, la Bodega Alameda en calle Los Moros, gestionada por Catering Primitivo, ha sido el escenario de esta conmemoración, que ha contado con la asistencia del teniente de alcalde de Presidencia del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, Javier Bello, quien ha acompañado a los representantes de la Armada estadounidense con el capitán Charles A. Chmielak al frente, comandante de las Actividades Navales de Estados Unidos en España y de la Estación Naval estadounidense de Rota, en una cita que "simboliza una relación construida durante décadas sobre la amistad, la cooperación y el entendimiento mutuo".

De este modo, la Administración local ha valorado que la celebración constituye una oportunidad para reconocer la importancia de una relación que va mucho más allá de los vínculos institucionales y que forma parte de la realidad cotidiana de El Puerto y de toda la Bahía de Cádiz.

La presencia de ciudadanos estadounidenses que han elegido la ciudad para vivir, junto a los "numerosos portuenses" que desarrollan su actividad profesional en la Base Naval de Rota, ha contribuido a "consolidar una estrecha relación de convivencia, intercambio cultural y colaboración que genera oportunidades y enriquece a ambas comunidades".

En contexto, la conexión entre El Puerto y la comunidad estadounidense "se ha afianzado a lo largo de los años gracias a la proximidad geográfica, las relaciones laborales, la actividad económica y los vínculos personales y familiares que se han ido creando entre ambas sociedades". Esta convivencia refleja la capacidad de la ciudad para "acoger, compartir y construir relaciones duraderas, convirtiendo los lazos históricos en una realidad viva y presente".

En este contexto, el Ayuntamiento mantiene su compromiso con el "fortalecimiento de las relaciones con la comunidad estadounidense y con el reconocimiento de la importancia que la Base Naval de Rota tiene para el conjunto de la comarca, tanto desde el punto de vista estratégico como por su repercusión en el empleo, la actividad económica y las relaciones humanas".

Bajo este contexto, la Bodega Alameda, un espacio "con personalidad propia y profundamente ligado a la tradición bodeguera portuense", ha ofrecido un marco especialmente representativo para esta celebración, "uniendo la identidad y el patrimonio local a una conmemoración de dimensión internacional".

Con su presencia en el 251 aniversario de la US Navy, El Puerto de Santa María "reafirma su vocación de ciudad abierta, acogedora y comprometida con las relaciones que contribuyen a su desarrollo. Una ciudad que reconoce en la convivencia entre españoles y estadounidenses, en la colaboración profesional y en los lazos de amistad construidos a lo largo del tiempo un patrimonio compartido que merece seguir fortaleciéndose".

De este modo, El Puerto pone de manifiesto que su relación con Estados Unidos "no se limita a la historia o a las instituciones, sino que se construye cada día a través de las personas, el trabajo y la convivencia".