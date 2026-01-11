El Puerto estará presente en el COAC 2026 con la comparsa 'La Palabra de Cádiz'

El teniente de alcalde de Fiestas del Ayuntamiento de El Puerto, David Calleja. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) estará presente en el Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas (COAC) del Gran Teatro Falla de Cádiz, que comienza este domingo, 11 de enero, marcando el inicio del ambiente carnavalero tras la Navidad y lo hace con una comparsa portuense. El COAC 2026 se celebrará a lo largo de 17 funciones y reunirá a 124 agrupaciones adultas, en concreto, 18 coros, 53 comparsas, 46 chirigotas y siete cuartetos.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el teniente de alcalde de Fiestas del Ayuntamiento de El Puerto, David Calleja, acompañará a la comparsa portuense 'La Palabra de Cádiz' durante su pase de esta tarde-noche en el Falla, destacando que "es un orgullo comprobar cómo la creatividad y el talento portuense siguen calando en Cádiz".

Asimismo, la agrupación, creada por Joaquín Fernández y José María Fuentes, debutó el año pasado bajo el nombre de 'Los que tocan el cielo' y se presenta esta edición "con fuerza, consolidando su presencia en el concurso y aportando al enriquecimiento de la fiesta del tres por cuatro de la ciudad", ante el público del Falla en la primera función del certamen.

En este sentido, Calleja ha precisado que, en la pasada edición del COAC, la comparsa 'Los que tocan el cielo' logró la 29ª posición con 172,87 puntos en la fase de preliminares, un debut "más que digno" que ha servido de base para el nuevo proyecto 'La Palabra de Cádiz'. Surgido de la antología 'Los Coloretes', este grupo "confirma que la tradición de comparsas portuenses sigue viva y con expectativas de futuro".

Por su parte, desde la agrupación han querido agradecer el apoyo del teniente alcalde de Fiestas, de quien han dicho que siempre está a disposición de ayudarles y echarles una mano cuando lo necesitan. Por su parte, Calleja ha señalado que, con la herencia y el legado de comparsas históricas de El Puerto como 'Los Majaras' o 'Los Gitanos', la tradición local portuense "está claro que se recupera y continúa gracias a esta nueva generación de comparsistas".

Bajo este contexto, el equipo creativo de 'La Palabra de Cádiz' se mantiene intacto en esta edición. La letra vuelve a ser obra de Joaquín Fernández, al frente de su tercera comparsa tras su debut en 2014 con 'Los Camuflaos'. La música continúa a cargo de José María Fuentes Feria, autor de agrupaciones míticas como 'La Ciudad Dormida', 'El Origen Perdido', 'El Guardián de las Palabras', 'Los Veletas', 'El Tren de la Alegría', 'El Contador de Historias', 'El Batallón del Arcoíris' y la ya citada 'Los que tocan el cielo'. La dirección artística corre nuevamente a cargo de Álvaro Flores Camacho, con el respaldo de Diego Bueno Pinto como representante legal de la comparsa.

En suma, es el segundo año consecutivo que esta agrupación pisa las tablas del Gran Teatro Falla. El proyecto, surgido durante el verano de 2024 bajo el nombre 'Antología Los Coloretes', tiene como objetivo "seguir escalando posiciones sobre las tablas del templo de los ladrillos coloraos, consolidando la presencia de El Puerto en el COAC".