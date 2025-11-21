Puerto Real (Cádiz) mantiene activo este fin de semana el Plan de Emergencia por el incendio de un garaje

PUERTO REAL (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Puerto Real (Cádiz) ha informado que mantendrá activo este fin de semana el Plan de Emergencia para atender a los vecinos afectados por el incendio que el jueves se produjo en el garaje subterráneo del edificio Miramar, en la barriada del Río San Pedro, y que obligó al desalojo de varias familias.

Este viernes, la alcaldesa, Aurora Salvador, junto a parte de su equipo de gobierno, se ha reunido con la Policía Local, Protección Civil y personal municipal de áreas como Urbanismo, Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Deportes, para coordinar esfuerzos y garantizar alternativas de alojamiento y manutención a los afectados, según detalla el Consistorio en un comunicado.

Nueve de ellas pernoctaron en la noche del pasado jueves en dos hoteles de la ciudad y esta noche serán algunas más ya que ha quedado afectado el sistema de abastecimiento general del edificio y las viviendas "no reúnen condiciones de habitabilidad". Una familia pernoctó en el Centro Cívico de la barriada. Además, hay tres viviendas precintadas por seguridad tras detectarse grietas en la estructura a las que este sábado se podrían sumar algunas más tras la visita del perito de la comunidad que valorará daños.

El Ayuntamiento, que en la tarde de este viernes se ha reunido con los vecinos, cubrirá hasta el martes el alojamiento en hoteles de la localidad. Según ha detallado el Consistorio, se ha realizado un listado de necesidades, ya que algunos vecinos han optado por quedarse con familiares o amigos en lugar de acudir a hoteles. A partir del martes será el seguro de la comunidad el que asumirá los gastos de alojamiento y manutención durante diez días.

En este contexto, la Administración local ha aclarado que quienes permanezcan en sus casas, pese a la recomendación de no hacerlo, podrán utilizar los baños del centro cívico (abierto 24 horas) y sala de barrio (abierta hasta las 22,00 horas de este viernes, sábado de 15,00 a 22,30 y domingo de 9,00 a 15,30 horas). Además, se han habilitado aseos portátiles por el Consistorio desde donde también se ofrecerá asistencia psicológica a través de los Servicios Sociales a quien lo necesite.

La Policía Científica ha accedido este viernes al garaje para llevar a cabo las investigaciones pertinentes. Tras ello, el Ayuntamiento ha recomendado a los vecinos no retirar sus vehículos, para no interferir en el trabajo policial ni en los trámites con las aseguradoras. Además, se han iniciado gestiones de disciplina urbanística que permiten intervenir en el edificio sin esperar licencias, evitando posibles retrasos en las obras de reparación.

Por su parte, la alcaldesa ha resaltado la importancia de la colaboración ciudadana y la coordinación institucional, y ha señalado que el Ayuntamiento trabaja "codo con codo" con Policía, Bomberos, Protección Civil, Cruz Roja Cádiz y los servicios municipales para ofrecer una respuesta "inmediata" a los vecinos.

Asimismo, ha señalado que ante esta "situación complicada, los vecinos no van a estar solos". El Ayuntamiento ha hecho hincapié en que se hace cargo de las primeras necesidades y, junto con el seguro de la comunidad, se garantizará alojamiento, manutención y apoyo psicológico.

Por último, la primera edil ha pedido a los vecinos que sigan las indicaciones de los cuerpos de seguridad, al tiempo que ha solicitado que confíen en que están poniendo "todos los recursos disponibles para superar esta emergencia".