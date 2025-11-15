El Puerto de Santa María (Cádiz) celebra la cuarta edición de los Premios Taurinos 'De Sal y Oro'

La gala de los premios taurinos 'De Sal y Oro'. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) ha llenado el aforo del Edificio San Luis Gonzaga de la Plaza del Ave María con la cuarta edición de los premios taurinos 'De Sal y Oro', en una velada organizada por el Espacio Cultural y Taurino 'De Sal y Oro' que repasó los "mejores momentos" de la temporada 2025 de la Plaza Real.

Según ha detallado el Consistorio local en una nota, el evento, presidido por Jesús Parra y la Junta Directiva de 'De Sal y Oro' y conducido por el periodista taurino Emilio Trigo, ha contado con la presencia de "destacadas autoridades" como la vicepresidenta del Parlamento Andaluz, Ana Mestre, y el parlamentario y concejal del Ayuntamiento de El Puerto, José Ignacio González Nieto.

Asimismo, asistieron "figuras relevantes" del mundo del toro, entre ellos el director de la Escuela Taurina 'La Gallosina', el maestro José Luis Galloso; Gregorio Cruz Vélez o Antonio González; y presidentes de plaza como Ignacio Vega y Rafael Carrero, además de Javier Gallardo, en representación de Circuitos Taurinos.

Al hilo, Presidentes de peñas, la artista Mer Fidalgo y un "numeroso público" completaron la lista de asistentes, todos ellos acompañando la entrega de galardones que "se consolidan como referente en la temporada taurina portuense". Así, los premios 'De Sal y Oro' reconocen y promueven la tauromaquia, "impulsando la afición en una ciudad con un profundo arraigo en la Fiesta Nacional". Desde su creación en agosto de 2019, esta entidad portuense "no ha dejado de crecer, defendiendo la tauromaquia como cultura y arte".

Por su parte, los galardones de esta cuarta edición recayeron en Celso Ortega, Trofeo 'De Sal y Oro' por "lo más destacado" de las clases prácticas; Víctor Barroso, Trofeo 'Maestra Nati' como "triunfador de la novillada picada"; el Trofeo 'Doctor Julio Mendoza' al quite providencial; Daniel Crespo, Trofeo 'Clarines de El Puerto' por la "mejor faena en corridas de toros"; Pablo Aguado, Trofeo 'Mer Fidalgo' al quite artístico; José Luis Galloso, Trofeo Reconocimiento 'Paco Moreno' por su trayectoria; y Circuitos Taurinos, con el reconocimiento al fomento y resurgir de la Fiesta en El Puerto.

En definitiva, una noche "cargada de emoción" que consolida los Premios 'De Sal y Oro' como un "referente indiscutible" de la temporada taurina en El Puerto de Santa María, "reafirmando la apuesta de la ciudad por la defensa y promoción de la tauromaquia".