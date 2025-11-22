El Puerto de Santa María (Cádiz) celebra la XXV edición de los premios de la Peña Taurina José Luis Galloso

Foto de familia en El Puerto de Santa María con ocasión de la entrega de los premios de la Peña Taurina José Luis Galloso. - AYTO.DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

El Hotel Monasterio San Miguel se convirtió este viernes en el corazón de la tradición taurina de la ciudad con la XXV edición de los Premios Taurinos de la Peña José Luis Galloso, presidida por José Luis Muñoz Barrero.

Se trata de un acto "con solera en el calendario" y que este 2025 ha adquirido un "carácter especial" al celebrar sus bodas de plata, "consolidando el prestigio de unos galardones que a lo largo de 25 años han reconocido la excelencia y la pasión en la tauromaquia", informa en una nota de prensa.

La velada ha reunido a aficionados, autoridades y personalidades del mundo taurino "en un ambiente cargado de historia, emoción y respeto para poner en valor a los triunfadores de la temporada 2025, marcada por tardes memorables".

El acto ha comenzado con un emotivo minuto de silencio en memoria de Francisco Rodríguez Mateos 'Pajarito', Jerónimo Roldán, presentador de las anteriores 24 ediciones, y de los recientemente fallecidos Rafael de Paula y Álvaro Domecq, figuras que han dejado "una huella indeleble" en la tauromaquia de El Puerto y la provincia.

El maestro de ceremonias y periodista taurino Emilio Trigo, ha destacado la importancia de celebrar estos XXV años de historia taurina en la ciudad con una peña que nació en 1969 y que es una institución en la promoción y conservación de la tauromaquia, recordando además cómo la Peña ha servido de puente entre generaciones de aficionados y profesionales.

La entrega de galardones "ha conjugado reconocimiento, emoción y cultura". En este sentido, el trofeo al mejor novillero sin picadores ha recaído en Celso Ortega, becerrista e hijo de torero, que despuntó en las clases prácticas organizadas conjuntamente por la empresa Circuitos Taurinos y La Escuela Taurina La Gallosina.

EL galardón Solera Plaza Real ha sido para Daniel Crespo, quien emocionó al público con su segundo del lote, compartiendo cartel de 'No hay billetes' con Roca Rey y Morante el 9 de agosto "con un toreo templado y elegante que lo llevó a la Puerta Grande de su Plaza Real tras una lidia magistral que emocionó a los tendidos".

El premio José Luis Galloso al mejor tercio de capote ha caído en manos de Morante de la Puebla, "cuya faena dejó huella en la tarde del 3 de agosto con el toro 'Derivo', número 29 de la ganadería del Freixo, por su pureza, empaque y temple bordando el toreo".

Por último, el trofeo al toro más Bravo ha ido a para a 'Aguaclara', de 530 kilos de la ganadería de Núñez del Cuvillo, lidiado por Daniel Crespo el 9 de agosto, "aplaudido por su bravura".

Entre las autoridades presentes han estado Ana Mestre, vicepresidenta primera del Parlamento de Andalucía; Mercedes Colombo, delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz; Tania Barcelona, delegada territorial de Turismo, Cultura y Deporte; y los ediles del Ayuntamiento de El Puerto, Carmelo Navarro --delegado de la Plaza de Toros--, acompañado por Carmen Lara y José Ignacio González.