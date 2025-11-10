El Puerto de Santa María (Cádiz) encenderá su alumbrado de Navidad el viernes 28 de noviembre

Una de las calles del centro de El Puerto con la iluminación de Navidad. - AYUNTAMIENTO E EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) ha anunciado que el próximo viernes 28 de noviembre la ciudad dará la bienvenida oficial a la Navidad con el encendido del alumbrado extraordinario en las principales calles de la ciudad.

Según ha explicado en una nota, la celebración comenzará a las 18,30 horas en la Plaza de la Noria con la tradicional Cabalgata de la Estrella, protagonizada este año por Ruth Amaya, quien encabezará un mágico desfile acompañado de animaciones luminosas, estrellas resplandecientes, grupos locales y bandas musicales.

La comitiva recorrerá las calles portuenses hasta llegar a la Plaza Isaac Peral, donde, en torno a las 19,30 horas, se realizará el encendido oficial del alumbrado, presidido por el alcalde Germán Beardo junto a la Estrella.

El acto contará además con la actuación del coro del colegio La Salle y con una programación de animaciones y espectáculos que iluminarán el entorno del Ayuntamiento, que ha señalado que como cada año, ha ampliado y mejorado la iluminación navideña, y en esta ocasión incorpora novedades. Así, por primera vez el Camino de los Enamorados y la zona de Crevillet contarán con arcos de luz, mientras que la Plaza de la Noria refuerza su decoración.

Además, se ha adornado íntegramente la Calle Valdés y se ha iluminado la Plaza del Polvorista, que estrena su primer alumbrado navideño. Por su parte, la Calle Larga contará con una decoración inspirada en los Reyes Magos y el Cascanueces, y el gran árbol de Navidad ya brilla en la Plaza del Castillo.

El concejal de Fiestas, David Calleja, ha subrayado que "cada año se trabaja para que la Navidad llegue a más calles y barrios de la ciudad y para el próximo hay un proyecto muy bonito que permitirá acercar aún más la iluminación y la magia navideña a los barrios, para que nadie se quede sin disfrutar de estas fechas tan especiales".

Calleja también ha destacado el esfuerzo del equipo municipal, señalando que "este año se ha logrado que la mayor parte del alumbrado esté instalada desde comienzos de noviembre, lo que permitirá a vecinos y visitantes disfrutar de una ciudad completamente iluminada desde el inicio de la temporada navideña".