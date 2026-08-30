El Puerto de Santa María (Cádiz) invita a asistir al ensayo general de la nueva producción del ballet de Sara Baras

Imagen del espectáculo de ballet flamenco de Sara Baras 'Infinita'. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 30 (EUROPA PRESS)

El Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca de El Puerto de Santa María (Cádiz) acogerá el próximo viernes, 4 de septiembre, a partir de las 19,00 horas, el ensayo general con público de 'Infinita', la nueva producción del Ballet Flamenco Sara Baras, antes de su estreno oficial en el Teatro de la Maestranza de Sevilla.

Con motivo de esta cita, el Ayuntamiento que gobierna Germán Beardo (PP) pondrá a disposición de los portuenses 300 invitaciones gratuitas, que podrán recogerse a partir de este lunes, 31 de agosto, a las 10,00 horas en la puerta del Consistorio.

Según ha informado el Ayuntamiento en una nota, se entregarán un máximo de dos invitaciones por persona, y el reparto se mantendrá "hasta agotar existencias".

Germán Beardo ha animado a los portuenses a aprovechar esta "oportunidad única de disfrutar en directo y de forma gratuita" de Sara Baras y su compañía, en el último ensayo general de 'Infinita' antes de su estreno oficial.

"Es un auténtico privilegio que Sara Baras vuelva a elegir El Puerto y nuestro Teatro Municipal para preparar una de sus grandes producciones, y queremos que los portuenses puedan disfrutar también de este momento tan especial", ha señalado el alcalde.

El estreno oficial de 'Infinita' tendrá lugar el próximo 11 de septiembre en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, dentro de la programación de la XXIV Bienal de Flamenco, para iniciar posteriormente una gira por España.

La artista gaditana, afincada en El Puerto, finalizará con este ensayo general las sesiones preparatorias que viene realizando en el teatro portuense desde el pasado 17 de agosto.

Desde el Ayuntamiento portuense subrayan que esta es la tercera ocasión en la que Sara Baras elige el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca para ultimar una de sus grandes producciones, ya que, anteriormente, tanto 'Voces' como 'Vuela' realizaron parte de sus ensayos y preparativos finales en El Puerto.

Sara Baras cuenta con una trayectoria internacional de reconocido prestigio y ha sido distinguida, entre otros reconocimientos, con el Premio Nacional de Danza, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes, la Medalla de Oro de Andalucía, el título de Hija Predilecta de la Provincia de Cádiz, así como el de Embajadora Honoraria de la Marca España y Embajadora Iberoamericana de la Cultura.

Según explica la propia artista, 'Infinita' quiere escuchar a cada provincia de Andalucía antes de interpretarla, y constituye "una declaración de amor y agradecimiento a Andalucía, un abrazo a sus raíces, a su memoria compartida y a una tierra que no termina en sus fronteras, porque viaja con todos los que la llevan dentro". Una tierra que, como define Baras, "tiene muchas voces, pero un solo latido".

'Infinita' es el vigésimo espectáculo de una trayectoria construida "desde la independencia de una compañía privada que ha recorrido el mundo defendiendo el flamenco desde la pasión, el trabajo y el compromiso diario con el público", según valoran desde el Ayuntamiento de El Puerto, desde donde valoran que la localidad vuelve a convertirse así en "escenario de referencia para la creación y preparación de grandes producciones flamencas".

Se presenta así, según remarcan desde el Consistorio, "una oportunidad excepcional para ver a Sara Baras en directo antes que nadie y disfrutar de su nuevo espectáculo en la ciudad que ha elegido, una vez más, para ensayar".