El Puerto vive una gran jornada de fútbol inclusivo y solidario en Malacara - EL PUERTO DE SANTA MARÍA

CÁDIZ 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Pista Deportiva Joaquín Sánchez, en la barriada de Malacara de El Puerto de Santa María, se ha convertido este sábado en un punto de encuentro para el deporte, la inclusión y la solidaridad.

Medio centenar de jugadores de Apadeni y Afanas El Puerto Bahía participaron en una jornada de fútbol sala inclusivo, en la que se disputaron varios partidos amistosos cargados de ilusión y esfuerzo, según una nora.

El concejal de Deportes del Ayuntamiento, José Ignacio González Nieto, y el portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, acompañaron a los equipos, que lo dieron todo en la pista para demostrar que el deporte es también un espacio de igualdad y convivencia.

La iniciativa contó además con la colaboración de la Peña El Vaporcito, siempre comprometida con las causas sociales de la ciudad.

El torneo tuvo un marcado carácter solidario, ya que estaba destinado a la recogida de alimentos en favor de la Agrupación Parroquial de Nuestro Padre Jesús de la Redención.

Tras los encuentros, la sede de la Peña acogió la entrega de trofeos, donde los participantes pudieron disfrutar de un aperitivo y refrescos en un ambiente distendido y de compañerismo.

El concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, ha subrayado la importancia de este tipo de encuentros que "unen deporte y solidaridad, fomentando valores que son la base de una sociedad mejor".

Asimismo, ha reconocido la labor organizativa de Paco Flor y el compromiso de la Peña El Vaporcito, cuyo esfuerzo hizo posible la celebración de esta jornada tan especial.