Los puertos de Tarifa y Algeciras cancelan por segundo día consecutivo las salidas hacia Tánger y Ceuta ante el temporal

SEVILLA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Tarifa y el Puerto de Algeciras (Cádiz) han cancelado todas las salidas programadas para la mañana de este domingo por segundo día consecutivo debido al temporal provocado por la borrasca Emilia, que afecta al litoral andaluz.

Fuentes de la Autoridad Portuaria de Algeciras han confirmado a Europa Press que las conexiones entre Algeciras y Tánger-Med y Ceuta, así como las de Tarifa con Tánger, quedan suspendidas. Las salidas de la tarde, por su parte, están pendientes de confirmación, dependiendo de la evolución del viento, que se espera que disminuya en las próximas horas.

Por el contrario, los puertos mediterráneos de Málaga y Almería operan con normalidad hasta el momento, manteniendo sus rutas programadas para la jornada de este domingo.