Regularizadas tres parcelas agrarias de antiguos proyectos de colonización en Rota (Cádiz) tras 40 años de bloqueo

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural del Gobierno andaluz, Francisco Moreno, en la firma con tres propietarios de Rota de parcelas agrarias de antiguos proyectos de colonización - JUNTA DE ANDALUCÍA

ROTA (CÁDIZ), 31 (EUROPA PRESS)

Los propietarios de tres parcelas agrarias de antiguos proyectos de colonización ubicadas en Rota (Cádiz) han podido firmar las escrituras de regularización de estos terrenos tras 40 años de bloqueo debido a la normativa urbanística, que impedía a estas personas disponer de la titularidad de las mismas.

El delegado territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta en Cádiz, Francisco Moreno, ha explicado a Europa Press que la Consejería lleva "tres años" trabajando en un plan que pudiera "desbloquear la situación" y que los legítimos propietarios de estos terrenos pudiesen tener las escrituras de su propiedad "más de 40 años después de su adjudicación".

La firma de estas escrituras permitirá ahora avanzar en la formalización registral de las fincas, cuyo origen se remonta a las actuaciones impulsadas por el Estado a partir de la Ley de Bases de Colonización de 1939 y la Ley de Colonización y Distribución de la Propiedad de Zonas Regables de 1949, desarrolladas posteriormente por organismos como el Instituto Nacional de Colonización, el Instituto Andaluz de Reforma Agraria y el Instituto Nacional de Reforma y Desarrollo Agrario.

Estas actuaciones dieron lugar a la creación de poblados, infraestructuras de regadío y parcelaciones rústicas.

Como heredera de estos procesos, Andalucía es titular de un conjunto de fincas rústicas cuya propiedad debía formalizarse a favor de los adjudicatarios originales, conforme a la normativa agraria vigente, entre la que figuran la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario y la Ley 8/1984 de Reforma Agraria Andaluza.

No obstante, diversas dificultades de carácter técnico, registral y urbanístico han condicionado "durante años" la tramitación de estas escrituras, entre ellas, discrepancias en las mediciones de parcelas, limitaciones de recursos y la exigencia de licencias urbanísticas.

Ante esto, la Consejería ha trabajado durante los últimos tres años en un plan de trabajo que ha permitido avanzar en la resolución de estas incidencias. Entre las actuaciones realizadas se incluyen la digitalización de documentación histórica, la obtención de mediciones georreferenciadas en coordinación con el Catastro, la colaboración con el Decanato de Registradores de Andalucía Occidental y el refuerzo de medios en la Delegación Territorial de Cádiz.

Asimismo, la Ley 7/2025 de Patrimonio de la Comunidad Autónoma de Andalucía ha introducido medidas que facilitan la tramitación de estas operaciones al eliminar la necesidad de licencia urbanística cuando las actuaciones estén amparadas por proyectos de parcelación aprobados por la administración.

De esta manera, la formalización de estas escrituras permitirá a los adjudicatarios completar el proceso de inscripción de sus fincas en el Registro de la Propiedad, conforme a la normativa vigente.