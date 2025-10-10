Renfe adaptará los horarios de los trenes con origen y destino Algeciras (Cádiz) a partir del 16 de octubre

CÁDIZ 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado que desde el próximo 16 de octubre modificará los horarios de todos los trenes con origen y destino Algeciras, en la provincia de Cádiz, como consecuencia de los trabajos planificados por Adif en determinados tramos del trayecto.

En una nota, la compañía ha señalado que estos ajustes responden a "la necesidad" de adaptar los horarios "a los tiempos reales de recorrido y garantizar la seguridad de las circulaciones" en tanto que se desarrollan actuaciones de adecuación, renovación y mejora de la infraestructura en la línea Bobadilla-Algeciras para "reforzar su fiabilidad y capacidad".

De esta manera, desde el 16 de octubre, Renfe llevará a cabo modificaciones en las horas de salida y llegada y en las estaciones intermedias de los seis trenes diarios de Media Distancia que discurren entre Algeciras y Antequera AV.

Estos ajustes conllevarán incrementos en los tiempos de viaje actuales y variaciones en los horarios de paso por estaciones intermedias de una media de 17 minutos.

También a partir de ese día, y como consecuencia de los trabajos planificados por Adif, Renfe modificará los horarios del Alvia Madrid-Algeciras en ambos sentidos.

Desde el próximo jueves, el tren con salida de Algeciras de las 15,25 horas retrasará su salida a las 15,54 horas, con nueva hora de llegada a Madrid a las 22,04 horas. En sentido inverso, el Alvia con origen la capital de España mantiene su hora de salida a las 8,05 horas de la mañana aunque con una nueva hora de llegada a las 14,12 horas.

Estos cambios horarios comportarán, según Renfe, un incremento de la duración del trayecto en ambos sentidos de 15 minutos y variaciones en los horarios de paso por estaciones intermedias.