Repunte notable de interacciones de orcas con embarcaciones en Estrecho y Golfo de Cádiz, casi el doble que en todo 2025

La directora general de la Marina Mercante y presidenta de Salvamento Marítimo, Ana Núñez, en la jornada sobre interacción con orcas celebrada en Barbate. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BARBATE (CÁDIZ), 14 (EUROPA PRESS)

La Dirección General de la Marina Mercante, del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en colaboración con el Ayuntamiento de Barbate (Cádiz), ha presentado, coincidiendo con el Día Mundial de la Orca, la nueva campaña de prevención de interacciones de orcas con embarcaciones y ha aportado datos de este año en el Estrecho y el Golfo de Cádiz, en los que se observa un repunte notable de las interacciones registradas, 31 hasta la fecha, con respecto a todo el año pasado (17).

Según ha indicado en una nota, se estima que a partir de este mes de julio los contactos se reducirán, si se mantiene el mismo patrón de años anteriores. Durante la sesión informativa, celebrada en la Casa de Cultura de Barbate, se han explicado las medidas preventivas que mantienen el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y el Ministerio para la Transición Ecológica.

Así, han detallado que se sugiere evitar la navegación en la zona de riesgo alto delimitada en los mapas publicados en la web del Ministerio, de la costa de Galicia y de la zona entre el Golfo de Cádiz y el Estrecho de Gibraltar, así como establecer rutas lo más próximas posible a la costa, dentro de los límites de seguridad.

En este sentido, han señalado que las recomendaciones son válidas para todo el año, pero se deberá extremar la precaución entre abril y octubre, al considerarse que durante estos meses la probabilidad de presencia de orcas en estas áreas del Atlántico es más alta.

NO DETENER LA EMBARCACIÓN Y NO ASOMARSE

En caso de interacción, tanto si se trata de una embarcación a motor o a vela, se recomienda no detener la embarcación y navegar hacia la costa, hacia aguas menos profundas. También se advierte del riesgo que tiene para las personas a bordo acercarse a las bandas de la embarcación, siendo, en general, lo más adecuado que se sitúen en espacios seguros ante posibles golpes o movimientos bruscos que pudieran ocasionar lesiones o caídas al mar, han señalado.

Además, han recordado que está prohibido emplear medidas disuasorias contra las orcas que puedan causar muerte, daño, molestia o inquietud a estos cetáceos y, siempre que no suponga un peligro para las personas o los animales, se sugiere que se realicen fotografías de los ejemplares para tener un mejor registro e identificación. Las fotografías se remitirán por correo electrónico al siguiente mail: orcas@sasemar.es.

Asimismo, han pedido que quien aviste orcas o se vea afectado por una interacción lo notifiquen al Centro de Coordinación de Salvamento Marítimo más próximo mediante el canal 16 del VHF. Finalmente, han solicitado a los afectados que proporcionen información sobre la embarcación: tipo, eslora, color de la obra, bandera, matrícula y sobre el encuentro: fecha y hora, posición, duración y tipo de encuentro (interacción/avistamiento), posibles daños causados y número de orcas observadas, al email indicado anteriormente.

En la jornada informativa han intervenido la directora general de la Marina Mercante y presidenta de Salvamento Marítimo, Ana Núñez, el alcalde de Barbate, Miguel Molina, el consejero de Seguridad Marítima y Medio Ambiente de Andalucía, José Casado, el capitán marítimo de Cádiz, Luciano Grandal, y el jefe de centro de Salvamento Marítimo de Tarifa, José C. Maraver.

Por su parte, la directora general ha señalado que "en el ánimo está colaborar con todos los agentes implicados para tratar que este fenómeno, que se reproduce en los últimos años, pero sigue siendo bastante nuevo, perjudique lo menos posible a los navegantes de esta zona y de otras, como Finisterre y el Cantábrico".

"En los últimos años hemos realizado un seguimiento continuo, analizando su evolución y adaptando nuestras actuaciones a la información científica y técnica disponible, y continuaremos haciéndolo mientras exista un solo episodio", ha señalado.

Por otra parte, José Casado ha explicado la evolución de las interacciones y de las recomendaciones desde el año 2023 y ha manifestado que los consejos proporcionados no son caprichosos, ya que están avalados por el taller internacional sobre la orca celebrado en Madrid en febrero de 2024 a propuesta del Comité Científico de la Comisión Ballenera Internacional, en el que participaron expertos en orcas de diferentes países y los gestores de la especie en España, Portugal y Marruecos.

"Las recomendaciones son el resultado del consenso alcanzado por las administraciones marítimas, gestores de la especie y la comunidad científica y se revisan y revisarán conforme evolucione el conocimiento de este fenómeno". Asimismo, ha aconsejado a los navegantes que lleven a cabo una adecuada planificación de sus travesías, porque de este modo "se puede reducir el riesgo y se mejora la seguridad en la navegación y la protección de las orcas".

El alcalde de Barbate ha destacado también la necesidad de crear un marco jurídico único para la protección de la orca, que considera "patrimonio cultural de Barbate".

CAMPAÑA DE PREVENCIÓN

La directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez, ha presentado en Barbate la nueva imagen de la campaña de prevención. La propuesta gráfica se ha diseñado para comunicar de forma clara, atractiva y eficaz las recomendaciones de seguridad ante la interacción de las orcas con las embarcaciones, adaptándose al leguaje visual de las redes sociales.

En esta campaña, según ha apuntado, la jerarquía de la información, el equilibrio entre texto e imagen y el diseño modular favorecen una rápida comprensión de los mensajes, incrementando su capacidad de sensibilización y difusión.

La campaña se difundirá, como viene siendo habitual desde 2024, en las redes sociales del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible @transportesgob, y de Salvamento Marítimo @salvamentogob, según ha explicado.