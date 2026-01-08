Restablecida la circulación de trenes entre Algeciras y Antequera afectada por inundación de vía en Castellar

Archivo - Estación de tren de Algeciras - ADIF/ARCHIVO

CÁDIZ 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Adif ha informado de que a las 12,15 horas de este jueves 8 de enero ha restablecido la circulación de los trenes que operan entre Algeciras (Cádiz) y la estación de Antequera Santa Ana, en Málaga, que estaba afectada por la acumulación de agua de la vía a su paso por Castellar de la Frontera, en la provincia gaditana, debido a las fuertes lluvias caídas el pasado domingo 4 de enero por el paso de la borrasca 'Francis'.

Como se ha detallado por parte de Adif en un comunicado, los trenes ya pueden circular por esta vía aunque con una limitación temporal de velocidad en la zona afectada por la inundación de agua.

Además, Renfe va a mantener durante la jornada de este 8 de enero el servicio alternativo de transporte por carretera para los últimos trenes del día.

De esta manera, se ha comunicado la reanudación de un servicio ferroviario que se mantenía interrumpido desde el pasado domingo, acumulando cuatro días de incidencias en que los viajeros han tenido que realizar parte de su recorrido por carretera, a través de medios de transporte facilitados por la compañía de tren.

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, denunciaba este miércoles estos hechos, que los consideraba como "consecuencias de decisiones improvisadas, sin soluciones estructurales que garanticen la continuidad y seguridad del servicio ante fenómenos meteorológicos adversos" como el ocurrido este fin de semana.

Es por eso que exigía una vez más a Renfe, Adif y al Ministerio de Transportes, competentes en la gestión de la infraestructura ferroviaria, que realicen "de manera urgente" las actuaciones necesarias para mejorar el drenaje y la resistencia de la línea ante episodios de lluvias intensas, así como planes de contingencia "serios y planificados para evitar que cada temporal afecte al servicio de forma reiterada".