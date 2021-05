Romero (Cs) ve "incongruente" que Vox rechace unos presupuestos "que todavía no conoce"

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 24 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Parlamento andaluz, Sergio Romero, ha calificado de "extraño" e "incongruente" que Vox diga que va a rechazar "unos presupuestos que todavía no conoce". "Jugar al infantilismo político es contraproducente y lo que menos necesitan los andaluces y los ciudadanos", ha añadido.

A pregunta de los periodistas, Romero ha señalado que Vox "parece que quiere canjear la expulsión de 13 niños por un presupuesto". "No vamos a entrar en ese chantaje, vamos a hacer lo que nos corresponde, lo que tenemos que hacer por legalidad, por ética y por moralidad. Chantajes cero", ha aseverado.

En este sentido, ha añadido que es "extraño que rechace un presupuesto que todavía no conoce", aunque "es libre de hacer lo que entienda oportuno, pero que le explique a los andaluces por qué no va a apoyar un presupuestos que reforzará los que hay vigentes". "Que le explique Vox a los andaluces por qué no quiere seguir arrimando el hombro, tras unos presupuestos que han permitido en los momentos más duros ayudar a todo aquel que lo ha necesitado", ha añadido.

Igualmente, ha pedido "que se aclare", ya que "el portavoz en el Parlamento andaluz dice una cosa y cuando viene su jefe a Sevilla dice otra". "Nosotros pretendemos agotar la legislatura y vamos a hacer lo que nos corresponde", ha concluido.