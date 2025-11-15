Salvamento continúa este sábado la búsqueda de tres náufragos en Cádiz enfrentando dificultades por el mal tiempo

CÁDIZ 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo continúa con el operativo para localizar a tres personas que cayeron al mar el jueves por la noche desde una embarcación en aguas de la costa de Cádiz, pese a que uno de los dispositivos tuvo que regresar debido a las difíciles condiciones meteorológicas

Según han informado fuentes de Salvamento a Europa Press, este sábado una embarcación de rescate intentó salir al mar, pero la llegada de un frente y la casi nula visibilidad obligaron a regresar.

Asimismo, han enmarcado que se espera una mejora de las condiciones meteorológicas que permita retomar las labores con helicóptero y la salvamar 'Suhail'.

El primer aviso por la caída al mar de estos tres náufrago se recibió sobre las 22,00 horas de este pasado jueves, siendo un cuarto tripulante de la embarcación neumática el que había advertido de la situación.

Rápidamente, Salvamento movilizó a la salvamar 'Suhail' para tratar de localizar a los náufragos, que habrían caído al mar a unas 2,3 millas al sureste del Castillo de San Sebastián, en Cádiz.

La embarcación en la que viajaban estas personas apareció en la mañana de este viernes, 14 de noviembre, en una playa de la capital, sin que por el momento se tenga un resultado positivo en esta búsqueda.