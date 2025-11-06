San Fernando (Cádiz) acoge el 13 de noviembre la proyección especial de la película gaditana 'Coraje'

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Centro de Congresos Cortes de la Real Isla de León en San Fernando (Cádiz) será el escenario el próximo jueves 13 de noviembre de la proyección especial del largometraje gaditano 'Coraje', una producción dirigida por José Manuel Rebollo y producida por Paracon Producciones y Quejío Producciones, en un acto organizado con la colaboración del Ayuntamiento y la presencia de parte de su equipo artístico y técnico.

La celebración de este encuentro en San Fernando responde a la apuesta municipal por la cultura y el cine, así como al vínculo de la película con la provincia de Cádiz y con profesionales isleños que forman parte del equipo de producción, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

La jornada comenzará a las 19,00 horas con una recepción y photocall, seguida de la presentación y proyección de la película, y de un coloquio con la participación del director de la cinta, José Manuel Rebollo, el productor Rafa Caballero, los actores Montse Torrent y Adrián Pino, y el presentador Paco Clares. El acto concluirá con la presentación del videoclip oficial de la canción original del filme, titulada 'De Carne y Hueso'.

Rodada íntegramente en la provincia, 'Coraje' es una obra que "reivindica el talento, la perseverancia y la pasión" de quienes luchan por hacer cine desde Andalucía, reflejando historias "cercanas, con identidad y emoción".

La entrada al evento será libre hasta completar aforo, y se espera la asistencia de representantes del sector audiovisual, artistas y miembros del ámbito cultural de toda la provincia, en una cita que promete convertirse en una gran celebración del cine andaluz.