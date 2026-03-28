San Fernando (Cádiz) anuncia decoración urbanística y un dispositivo de seguridad para la Semana Santa 2026

Carrera Oficial en San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha anunciado que prepara la celebración de la Semana Santa, declarada de Interés Turístico Nacional. Así, ha calificado esta fecha como "clave" y ha destacado su impacto en ámbitos como el cultural, el social y el turístico.

Según ha informado el Consistorio en una nota, en relación a la decoración, a las cortinas instaladas en los arcos del Ayuntamiento se suma este año una composición central inspirada en el cartel anunciador.

Asimismo, los ventanales de la primera planta del edificio consistorial han sido iluminados. Este conjunto se completa con la colocación de banderolas, telas decorativas y la disposición de los palcos a lo largo de la Plaza del Rey.

El Consistorio ha llevado a cabo igualmente un trabajo de embellecimiento urbano. ciudad. Los macetones de la Plaza del Rey cuentan con begonias, mientras que en zonas como Isaac Peral, el Parque Almirante, Ponce de León o la Glorieta de la Comunicación se han distribuido especies como dianthus, dimorfotecas, petunias y ciclámenes. Estas actuaciones se han extendido también a rotondas como las de Ingeniero Prat y Felipe V.

Por otro lado, se han instalado focos de iluminación frente a las iglesias en los barrios de La Ardila, Bazán y en la parroquia de San José Artesano, así como en la calle Real frente a La Salle y diversas calles como Murillo, Callejón de Ánimas, Manuel de Arriaga, Cecilio Pujazón, Nicolás Carrillo o San Cristóbal. En algunos casos se han colocado nuevos puntos de luz y en otros se han reubicado farolas para facilitar el tránsito de los cortejos.

En cuestión de seguridad, la Policía Local de San Fernando desplegará un total de 384 efectivos, con especial refuerzo en los turnos de tarde y noche. Por su parte, la Policía Nacional contará con aproximadamente 169 agentes, organizados en patrullas que se verán reforzadas con unidades adicionales, como el Grupo Operativo de Respuesta (GOR), desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, con presencia en los puntos de mayor concentración de público.

El operativo también incluye la participación del Consorcio de Bomberos, que dispondrá de cinco efectivos en el parque, así como de Protección Civil, con 20 voluntarios desplegados entre el Domingo de Ramos y el Viernes Santo, y 11 efectivos el Domingo de Resurrección. Estos últimos acompañarán a las hermandades durante sus recorridos, reforzando la labor preventiva y de atención ciudadana.

Por su parte, el Ayuntamiento ha firmado esta semana un convenio con el Consejo Local de Hermandades y Cofradías mediante el cual se contempla la cesión de la gestión y explotación de la Carrera Oficial -con una inversión de más de 270.000 euros-, así como el apoyo institucional para fomentar y potenciar la Semana Santa de San Fernando.