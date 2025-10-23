San Fernando (Cádiz) celebrará el Día de la Música con tres conciertos para poner en valor la tradición melódica isleña

Un concierto de la Banda de Música de la Asociación Cultural Agripino Lozano en la Plaza del Rey de San Fernando (Cádiz). ARCHIVO. - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz), a través de la Concejalía de Cultura, ha preparado una programación especial para conmemorar el Día de la Música con tres citas destacadas durante el mes de noviembre que servirán para poner en valor el talento y la tradición melódica isleña.

Estas propuestas, abiertas a toda la ciudadanía en el Real Teatro de Las Cortes, abarcan desde la música sinfónica hasta el flamenco, pasando por un espectáculo audiovisual de bandas sonoras, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El primero de los conciertos se celebrará el 2 de noviembre a las 19,00 horas para conmemorar el Día de la Música, con la Banda de Música de la Asociación Cultural Agripino Lozano. Este evento será el broche final del III Encuentro de Dirección, una iniciativa formativa que reunirá en San Fernando a directores y directoras de toda España bajo la tutela de la reconocida maestra Lucía Marín, una de las figuras más destacadas de la dirección orquestal en el país.

En este concierto de clausura, que tendrá lugar en el Real Teatro de Las Cortes, dirigirán los alumnos participantes en el curso. La entrada será libre hasta completar aforo y las reservas podrán realizarse a partir de este viernes a través de la ticketera municipal.

La segunda cita llegará el 8 de noviembre a las 20,00 horas, también en el Real Teatro de Las Cortes con el espectáculo 'Bandas Sonoras', a cargo del prestigioso Isbilya Quartet. Este concierto, que forma parte de la programación oficial del teatro, ofrecerá un recorrido por la música de las mejores películas de todos los tiempos, acompañada de proyecciones audiovisuales que harán del evento una experiencia inmersiva y emocional. Las entradas ya están disponibles en la ticketera.

Por último, el 23 de noviembre a las 12,00 horas el teatro acogerá el Concierto del XV Aniversario de la Banda San José Artesano, titulado 'Pureza', en un homenaje al arte flamenco y a sus raíces en la ciudad.

El espectáculo propone un viaje por la historia y el alma del flamenco a través del cante, el toque y el baile, reivindicando la fuerza de una expresión universal que en San Fernando encuentra una de sus cunas más profundas. Las entradas para este concierto también podrán reservarse en la ticketera municipal.

Pepa Pacheco ha invitado a todos los isleños e isleñas a participar en estas actividades, trasladando que desde el Ayuntamiento quieren que sea "una oportunidad para disfrutar, sentir y compartir". "San Fernando suena con fuerza, con talento y con orgullo, y esta programación es una muestra de todo lo que somos capaces de ofrecer", ha afirmado.

La concejala de Cultura ha subrayado que San Fernando "es una ciudad profundamente unida a la música en todas sus expresiones" y que con estas citas "queremos rendir homenaje a esa pasión colectiva, a nuestras formaciones locales y al público que siempre responde con entusiasmo".

Además, ha destacado "el esfuerzo" que se realiza desde el Ayuntamiento por ofrecer "una oferta cultural variada y de calidad que reconozca el talento isleño y atraiga también propuestas de primer nivel".