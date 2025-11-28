San Fernando (Cádiz) refuerza la seguridad durante la Navidad, que arranca el sábado con el encendido del alumbrado

Archivo - Alumbrado de Navidad en el municipio gaditano de San Fernando en una imagen de archivo. - AYTO SAN FERNANDO - Archivo

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 28 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha anunciado un refuerzo del dispositivo de seguridad previsto para estas fechas navideñas, que arrancan de manera oficial el sábado 29 de noviembre con el encendido del alumbrado a cargo de la cantante Nia.

El objetivo es que la ciudadanía pueda "disfrutar plenamente" la programación especial, los encuentros familiares, las celebraciones entre amigos y las tradicionales compras, y hacerlo "con total tranquilidad", según ha apuntado el Ayuntamiento en una nota.

La delegada de Prevención, Seguridad y Protección Civil, María José Foncubierta, ha presidido la Junta Local de Seguridad, en la que se ha avanzado en la puesta en marcha del dispositivo especial, en la coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Bomberos y Protección Civil.

El operativo navideño contará con 120 efectivos adicionales de Policía Nacional, además del apoyo del grupo GOR. Por parte de la Policía Local, se reforzarán todos los turnos, garantizando un mínimo de 30 agentes diarios en la vía pública, cifra que ascenderá hasta 40 efectivos en jornadas especiales como la del Fin de Año.

El refuerzo no se centra únicamente en los eventos, sino también en las zonas comerciales, en la vigilancia de la seguridad ciudadana y en las fechas de celebraciones privadas y comidas navideñas.

Asimismo, participan en el dispositivo miembros de Protección Civil, Bomberos, Guardia Civil en materia fiscal y Policía Nacional adscrita a la Junta de Andalucía, que realizará controles específicos sobre la venta de alcohol a menores y la comercialización de artículos pirotécnicos.

Este despliegue permitirá cubrir todas las franjas horarias y reforzar la presencia en las áreas más transitadas, con el fin de prevenir hurtos y garantizar una experiencia de compra segura.

En concreto, el Servicio de Bomberos establecerá retenes especiales adaptados a la programación festiva, con especial atención a actividades multitudinarias y a las cabalgatas. Por su parte, Protección Civil contará con retenes operativos y se sumará al dispositivo el Servicio de Asistencia Médico-Sanitaria de Cruz Roja.

Como cada año, se han elaborado planes de autoprotección específicos para las cabalgatas, esenciales para garantizar su correcto desarrollo.

"San Fernando lo tiene todo preparado y organizado para disfrutar de unas fechas tan señaladas en un contexto de máxima seguridad y tranquilidad", ha comentado Foncubierta, quien ha subrayado la importancia de "repasar al detalle" cada una de las citas y eventos previstos, reforzando la presencia de los distintos cuerpos en aquellos con mayor afluencia de público o desarrollados simultáneamente.

Asimismo, ha destacado que se presta "cada vez más atención" a la seguridad sanitaria, la prevención de robos y agresiones y la gestión de grandes aglomeraciones.

Durante la Junta Local de Seguridad se han revisado los principales espacios públicos que acogerán actuaciones musicales, espectáculos, instalaciones navideñas y los recorridos de las cabalgatas.

El primero de los eventos que contará con un dispositivo reforzado será el acto simbólico de encendido del alumbrado navideño por parte de la artista Nia, que tendrá lugar este sábado en la Plaza del Rey. De igual forma, se ha prestado "especial atención" a las cabalgatas del Heraldo Real y de los Reyes Magos, que se celebrarán los días 4 y 5 de enero respectivamente.

Ambas eventos contarán con una ambulancia de soporte vital avanzado con personal técnico, enfermero y médico, así como con medidas adicionales durante el recorrido en autobús de Melchor, Gaspar y Baltasar por las calles de la ciudad.

De manera paralela, se ha organizado un refuerzo de seguridad en establecimientos y calles, especialmente en las zonas comerciales y en el centro urbano, ante la mayor afluencia prevista por las compras navideñas. Así, habrá parejas de agentes patrullando a pie y un despliegue adicional en las principales arterias comerciales.