San Fernando (Cádiz) resalta aumento del 175% de la taquilla del Teatro de las Cortes, con aforo completo de su agenda

El público llena el patio de butacas del Real Teatro de las Cortes de San Fernando (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

SAN FERNANDO (CÁDIZ), 20 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de San Fernando (Cádiz) ha destacado que el Teatro de las Cortes ha triplicado sus ingresos de taquilla, aumentando un 175% gracias a la venta total de butacas para su programación cultural, donde algunas de las obras "más exitosas" han conseguido duplicar funciones para atender la demanda del público, lo que "demuestra el salto de calidad de las obras programadas".

En una nota, el Ayuntamiento ha resaltado que en los últimos años ha reunido a "destacadas" voces y compañías nacionales, incluyendo a artistas como Mayte Martín, Depedro y Soleá Morente, pasando por las tablas figuras reconocidas como Manu Sánchez, Cayetana Guillén Cuervo y Fernando Tejero, entre otros.

El crecimiento es "especialmente significativo" si se atiende a la evolución de la venta de entradas, que ha experimentado "un aumento extraordinario" hasta situarse en un 175% más de ingresos respecto a ejercicios anteriores, pasando de unos 60.000 asistentes a más de 165.000 personas.

Para el Ayuntamiento isleño se trata de "un salto de calidad que no solo refleja un mayor consumo cultural, sino también el impacto económico que una programación sólida puede generar en la ciudad".

Esta tendencia al alza responde a una estrategia de programación "muy cuidada, orientada a ofrecer espectáculos de alta calidad, variados, atractivos y capaces de conectar con públicos muy distintos". No en vano, se ha señalado que se trabaja cada año en la selección de montajes que "no solo enriquecen la oferta cultural, sino que refuerzan la identidad de San Fernando como ciudad vinculada a la tradición artística y al talento local".

La apuesta por la cultura se ha traducido también en un impulso económico, ya que cada espectáculo atrae visitantes de otros municipios, que acuden al teatro y participan de la oferta gastronómica, comercial y turística del entorno, generando empleo y actividad en sectores asociados.

Para la concejala de Cultura, Pepa Pacheco, el crecimiento sostenido de la taquilla es "la consecuencia natural de una programación ambiciosa" que combina teatro, música, danza, flamenco, humor y propuestas contemporáneas. Cada fin de semana, ha señalado, "el teatro se llena de vida con funciones de viernes y sábado que atraen a un público cada vez más diverso".

Uno de los aspectos significativos de esta temporada ha sido el rejuvenecimiento del público. Así, la media de edad ha descendido "notablemente", incorporando a una nueva generación de espectadores que se está acercando al teatro como parte de su ocio habitual.

"Esta renovación convive con la fidelidad de un público veterano, lo que ha dado lugar a una mezcla enriquecedora que confirma que el teatro es un espacio para todos", según Pacheco.

Otro factor que ha contribuido al éxito de la programación ha sido el reajuste de horarios, con funciones más tempranas que facilitan la asistencia y permiten compatibilizar el teatro con otras actividades culturales y sociales. Esta medida se ha implementado en colaboración con el sector hostelero, para que, al finalizar el espectáculo, el público pueda disfrutar si lo desea de la oferta gastronómica local.

Esta estrategia conjunta ha resultado "beneficiosa" tanto para fomentar la participación en el teatro como para dinamizar la hostelería, generando "un círculo positivo de actividad cultural y social en la ciudad", como se ha expuesto.

La concejala ha afirmado que esta medida "ha sido especialmente bien recibida por familias, grupos de jóvenes y público procedente de otros municipios, que encuentran así un aliciente más el desplazarse y disfrutar de una experiencia completa en la ciudad".

En estos últimos años las temporadas han estado marcadas por una variedad de propuestas "de primer nivel", desde grandes producciones teatrales a espectáculos de flamenco con sello propio de la tierra, pasando por danza contemporánea, humor y música en sus diversos estilos. Esta diversidad ha permitido que prácticamente la totalidad de la programación, más del 90%, haya colgado el cartel de "localidades agotadas".

Así, la programación del Teatro de las Cortes ha reunido en los últimos años a algunas de las voces y compañías más destacadas del panorama artístico nacional, con nombres de primer nivel como Mayte Martín, Valeria Castro, Depedro, Morgan, Zenet, Javier Ruibal, Antonio Lizana, David Palomar, Ángeles Toledano, Riki Rivera o Soleá Morente.

A esto se le une una oferta teatral encabezada por figuras reconocidas como Manu Sánchez, Las Niñas de Cádiz, Morera, Cayetana Guillén Cuervo, Pepón Nieto, María Adánez, Kiti Mánver, Carlos Hipólito, Lolita Flores, Antonio Dechent, Jesús Bienvenido, Álex O'Dogherty, Yllana, Fernando Tejero, Silvia Abril, Pepa Rus, Secun de la Rosa, la producción flamenca Venta Vargas o propuestas de éxito como Palermasso y Estíbaliz Núñez.

A esta diversidad se suman también montajes de ópera, zarzuela, espectáculos infantiles y obras galardonadas con premios Max que han triunfado en los principales teatros del país.

En esta línea de calidad y diversidad, el Teatro de las Cortes ha colgado el cartel de "no hay billetes" en conciertos de Elefantes y Morgan, en el próximo espectáculo de Manu Sánchez, en montajes teatrales como 'Poncia', 'No me toques el cuento' y 'Ya me has tocado el cuento', así como obras de gran calado como 'Música para Hitler'.

Uno de los factores que el Ayuntamiento considera como parte de ese "éxito" es la política de precios accesible a todos los públicos. De tal forma que pese al incremento de la demanda, la inflación y la calidad de los espectáculos programados, "nunca se han incrementado los precios, convirtiéndose en uno de los espacios culturales más asequibles de toda la Bahía de Cádiz".

La programación del teatro "ha contribuido a dinamizar la ciudad, a atraer visitantes y a reforzar el papel de San Fernando dentro del mapa cultural de la provincia", se ha sostenido.