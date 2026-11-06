Sanz ensalza la figura de Vivas y la respuesta de Ceuta y critica que "la seguridad nacional se fuera de vacaciones"

El coordinador de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PP de Andalucía y parlamentario autonómico, Antonio Sanz, con el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, en Jerez. - María José López - Europa Press

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El coordinador de Presidencia, Sanidad y Emergencias del PP de Andalucía y parlamentario autonómico, Antonio Sanz, ha ensalzado la figura del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, que hace que la gente crea en la política y el servicio público", ha elogiado al pueblo de Ceuta por actuar "con una serenidad, prudencia extraordinaria" y ha criticado al Gobierno porque "la seguridad nacional no se puede ir de vacaciones".

En declaraciones a los periodistas durante una visita del presidente ceutí a Jerez de la Frontera (Cádiz), Sanz ha afirmado que "defender a Ceuta es defender España y a Europa" y ambas "tienen que defender a Ceuta". Así, ha afirmado que "ha habido demasiados errores por parte del Gobierno de la nación, con dejación de funciones, de responsabilidades, abandono y falta de la verdad".

En este sentido, ha añadido que "lo peor que se puede hacer es mentir, y se ha mentido". Además, Sanz ha incidido en que "la seguridad nacional no se puede ir de vacaciones, requiere un compromiso decidido y firme por parte del Gobierno que tiene que defender a todos los españoles" y "tendría que haber respondido de otra manera a Ceuta".

No obstante, el dirigente del PP andaluz ha alabado la respuesta de Ceuta, que ha sido de "serenidad, responsabilidad, rigor, sentido de Estado y sentido común". Así, ha asegurado que "si el pueblo de Ceuta ha actuado así es porque tiene al frente a un líder de los más grandes de España, que devuelve la confianza en la política a mucha y la gente cree en la política y el servicio público cuando ve a gente como Juan Jesús Vivas".

Además, después de trasladar el apoyo de Andalucía a Ceuta, Sanz ha trasladado el "reconocimiento" a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, a los equipos sanitarios, "que están haciendo desde el hospital de Ceuta un trabajo ímprobo y un sacrificio enorme de horas y horas", y al Ejército y las Fuerzas Armadas por todo el apoyo que dan a Ceuta, que es el apoyo que dan a España.

Así, ha pedido al Gobierno que "igual que han dejado abandonado a Ceuta, no dejen abandonados a los Cuerpos de Seguridad que están allí, que no retiren profesionales, que les den medios, porque hay que cumplir con la ley y para cumplir con la ley hacen falta Cuerpos y Fuerzas de Seguridad que se sientan respaldados y apoyados, y eso tampoco está ocurriendo".

"Aquí ha faltado voluntad de solucionar el problema", ha concluido Sanz, que ha manifestado que "en España hacen falta gobiernos responsables que defiendan la soberanía nacional, la integridad territorial y la dignidad del pueblo español".

Finalmente, en cuanto a la posible acogida de menores inmigrantes de Ceuta en Andalucía, Sanz ha recordado que el Gobierno de España, así como el de Marruecos, "se comprometió a garantizar que todos los que llegaron de la manera que lo hicieron, volvieran a su lugar de origen". Así, ha pedido al Gobierno "que cumpla con su palabra y que devuelva a todos los que llegaron como llegaron en su momento a su lugar de origen".