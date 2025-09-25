Sanz sobre el Hospital de Cádiz: "La Junta dijo que lo iba a hacer, se comprometió y va a cumplir, no hay marcha atrás"

Archivo - El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, atiende a los medios en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha manifestado sobre la construcción del nuevo hospital de Cádiz que "es un proyecto imparable". "El compromiso de la Junta es inquebrantable e indudable. La Junta de Andalucía lo dijo y lo va a hacer. Se comprometió y va a cumplir, no hay marcha atrás", ha añadido.

En declaraciones a los periodistas, Sanz ha señalado que "ya se han dado pasos", recordando la aprobación del plan funcional que llevaría a que se construyera definitivamente el nuevo hospital para Cádiz. "El hospital que merecemos los gaditanos, la Junta de Andalucía lo dijo y lo va a hacer", ha incidido.

"Se ha dicho claramente que había que desbloquear los terrenos y finalmente, en breve plazo, espero que sea posible la firma de ese convenio con la Junta de Andalucía que haga viable la cesión definitiva del solar donde vamos a ubicar el hospital", ha afirmado.

Así, ha añadido que "el hospital ya es un proyecto imparable, que sólo va a avanzar y espero que muy pronto, no sólo con este convenio, sino con los pasos comprometidos". "El hospital de Cádiz es una prioridad para el gobierno de Andalucía y lo más importante, una vez más, es que el gobierno de Juanma Moreno cumple con Cádiz. Lo dijimos y lo hacemos", ha insistido.

Sanz ha manifestado que "después del compromiso adquirido por el presidente de la Junta de Andalucía recientemente en la carta donde se solicita la reunión ya de los equipos técnicos, el proyecto no tiene marcha atrás". "Han sido demasiados años de espera y como miembro del Gobierno de Andalucía me siento muy orgulloso de que sea un gobierno, el de Juanma Moreno, el del PP, quien vaya a hacer posible por fin la realidad del hospital para todos los gaditanos", ha concluido.