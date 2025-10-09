Sanz recoge el Premio Especial Ciudad de Jerez 2025 concedido al Cecop por su eficaz gestión ante las emergencias

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, recoge el Premio Especial Ciudad de Jerez, concedido al Centro de Coordinación Operativa (Cecop). - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha recogido el Premio Especial Ciudad de Jerez, concedido al Centro de Coordinación Operativa (Cecop) en reconocimiento a su eficaz y rápida respuesta ante emergencias, fenómenos meteorológicos adversos y otras situaciones extraordinarias ocurridas durante el último año.

La gala de los Premios Ciudad de Jerez 2025 ha contado con la participación del propio consejero y de la alcaldesa de la ciudad gaditana, María José García-Pelayo, según ha informado la Junta en un comunicado. Durante su intervención, Sanz ha destacado que el Cecop "constituye un instrumento esencial para la gestión eficaz de emergencias y situaciones especiales en el municipio".

Asimismo, el responsable de la Presidencia, ha explicado que "su correcto funcionamiento se basa en la cooperación permanente entre las distintas administraciones e instituciones que intervienen en la protección y seguridad de la ciudadanía".

Sanz ha aprovechado el acto para reiterar su agradecimiento a todos los profesionales que participaron este 2025 en el Cecop "por su servicio en los días malos, como la dana del pasado año, el apagón eléctrico o los incendios de este verano; y en los brillantes, como Navidad, Feria o el Gran Premio de Motociclismo".

Por último, ha finalizando asegurando que los premiados "son el testimonio de que Jerez es mucho más que sus tradiciones: es una ciudad que innova, que ayuda, que compite, que crea y que se levanta día a día gracias al esfuerzo de sus gentes".