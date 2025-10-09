Sanz recoge el Premio Especial Ciudad de Jerez 2025 concedido al Cecop por su eficaz gestión ante las emergencias

1016716.1.260.149.20251009222959
Vídeo de la noticia
El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, recoge el Premio Especial Ciudad de Jerez, concedido al Centro de Coordinación Operativa (Cecop). - FRANCISCO J.OLMO / EUROPA PRESS
Europa Press Andalucía
Actualizado: jueves, 9 octubre 2025 23:06

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

El consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa, Antonio Sanz, ha recogido el Premio Especial Ciudad de Jerez, concedido al Centro de Coordinación Operativa (Cecop) en reconocimiento a su eficaz y rápida respuesta ante emergencias, fenómenos meteorológicos adversos y otras situaciones extraordinarias ocurridas durante el último año.

La gala de los Premios Ciudad de Jerez 2025 ha contado con la participación del propio consejero y de la alcaldesa de la ciudad gaditana, María José García-Pelayo, según ha informado la Junta en un comunicado. Durante su intervención, Sanz ha destacado que el Cecop "constituye un instrumento esencial para la gestión eficaz de emergencias y situaciones especiales en el municipio".

Asimismo, el responsable de la Presidencia, ha explicado que "su correcto funcionamiento se basa en la cooperación permanente entre las distintas administraciones e instituciones que intervienen en la protección y seguridad de la ciudadanía".

Sanz ha aprovechado el acto para reiterar su agradecimiento a todos los profesionales que participaron este 2025 en el Cecop "por su servicio en los días malos, como la dana del pasado año, el apagón eléctrico o los incendios de este verano; y en los brillantes, como Navidad, Feria o el Gran Premio de Motociclismo".

Por último, ha finalizando asegurando que los premiados "son el testimonio de que Jerez es mucho más que sus tradiciones: es una ciudad que innova, que ayuda, que compite, que crea y que se levanta día a día gracias al esfuerzo de sus gentes".

Contador