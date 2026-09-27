La Secretaría General Iberoamericana organiza en Cádiz la Semana de Innovación Pública a partir de este martes

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CÁDIZ 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Semana de Innovación Pública (SIP 2026), una de las actividades previas a la Cumbre de Jefas y Jefes de Estado que tendrá lugar este año en Madrid, reunirá a personas expertas en innovación pública de varios países iberoamericanos en Cádiz entre el próximo 29 de septiembre y el 2 de octubre.

Según un nota de prensa remitida por el Ayuntamiento gaditano, el evento, que se inaugurará el martes, 29 de septiembre, en la Casa de Iberoamérica con la presencia del secretario general iberoamericano, Andrés Allamand, y el alcalde de Cádiz, Bruno García, contará con cargos públicos y personas emprendedoras de España, Argentina, Brasil, Chile o Guatemala, entre otros países, para "dialogar y dar a conocer nuevas formas de transformar lo público".

En este sentido, la programación ha sido planteada para que sea "una oportunidad para conocer experiencias reales de innovación desarrolladas en los distintos territorios y para que personas e instituciones que enfrentan desafíos similares puedan poner en común las posibles soluciones". El objetivo es "identificar aliados para iniciativas presentes y futuras y descubrir nuevas formas de cambiar políticas y servicios públicos". Asimismo, la iniciativa está abierta al público gaditano, que podrá participar en los distintos eventos programados.

Además, junto al alcalde y al secretario general iberoamericano estarán la secretaria de Servicios Compartidos del Ministerio de Gestión e Innovación en Servicios Públicos de Brasil, Isabela Gomes, y la directora General de Gobernanza Pública del Gobierno de España, María de los Reyes Feito.

A partir de la inauguración y a lo largo de las cuatro jornadas se irán sucediendo los encuentros "estructurados de manera muy dinámica para dar cabida a todas las iniciativas preparadas". En la segunda jornada, el miércoles día 30 y el jueves día 1 de octubre, las actividades arrancarán en los antiguos Depósitos de Tabacalera, donde se celebrarán los Diálogos sobre Emprendimiento y Ciudad de la mano de la Cátedra de Emprendedores de la Universidad de Cádiz (UCA) y el Instituto de Fomento, Empleo y Formación del Ayuntamiento (IFEF). El resto de las iniciativas tendrán lugar en la Casa de Iberoamérica.

En contexto, la SIP 2026 está organizada por la Secretaría General Iberoamericana (Segib) junto al Ayuntamiento de Cádiz, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (Aecid), la Universidad de Cádiz, Casa de Iberoamérica y la Fundación Cajasol.