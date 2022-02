Plataforma antidroga pide al Gobierno que cumpla el plan integral en el Campo de Gibraltar

ALGECIRAS (EUROPA PRESS), 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La plataforma antidroga 'Por tu seguridad, por la de todos' ha instado al Gobierno a ejecutar el Plan Integral para el Campo de Gibraltar y ha rechazado que "al día de hoy haya cumplido con el 75% del mismo, según un informe del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y que fue presentado el pasado martes al Consejo de Ministros, por lo que ha pedido "que se deje de medias verdades y cumpla".

En una nota, la plataforma campogibraltareña ha señalado que "los datos aportados por el Ministerio están muy lejos de la realidad" y ha añadido que "por el momento sólo hay promesas por parte del Ejecutivo".

El portavoz de la plataforma, Francisco Mena, ha recordado que hace ya tres años que el Gobierno aprobó el plan integral y ha asegurado que "hay cuestiones del mismo que sí están reflejadas en los Presupuestos Generales del Estado, pero que aún no se han ejecutado".

"Nosotros le pedimos al ministro de Presidencia que si quiere ver si se ha ejecutado el tramo de la vía férrea entre Algeciras y Bobadilla, sólo tiene que venir al Campo de Gibraltar y hacerlo en el tren que tenemos con Madrid y comprobará, in situ, que de ese tramo lo único que se han hecho son algunos arreglos, fundamentalmente en el tramo entre San Roque y San Pablo de Buceite, y poco más", ha manifestado.

Con respecto a la carretera de Campamento, "no se ha hecho absolutamente nada", ha afirmado la Plataforma, que ha añadido que "en el tema de la Zona Franca del El Fresno, mientras no se vea allí en la caseta de vigilancia a la Guardia Civil, se entiende que ese polígono todavía no es zona franca".

"Consideramos que es cierto que se están realizando obras de mejora, pero de ahí a decir que el 75% se ha cumplido, dista mucho", ha afirmado Paco Mena, que ha añadido que "lamentablemente, con este tipo de manifestaciones, una vez más se le toma el pelo a los vecinos del Campo de Gibraltar, que desde hace más de 30 años vienen demandando una serie de medidas y que todo son promesas que luego, en muchísimos casos, no se llevan a cabo".

Finalmente, la dirección de la plataforma ha instado al Gobierno de la Nación a "ser serio cuando argumente el grado de cumplimiento" y ha recordado que el documento incluía un plan de empleo dotado con 50 millones de euros que "no se ha visto en los Presupuestos Generales del Estado y, por tanto, no se sabe dónde está esa dotación presupuestaria".