Subdelegación de Cádiz y UCA abordan las condiciones de devolución de las prestaciones de extrabajadores de Delphi

CÁDIZ 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, ha mantenido una reunión con el rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Martell, y con la directora provincial del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), María Ángeles Álvarez Fidalgo, para abordar la situación de la reclamación del SEPE de las prestaciones cobradas, derivadas de la simulación contractual de extrabajadores de Delphi a la UCA.

En una nota, la Subdelegación ha recordado que el SEPE solicita la devolución de las prestaciones cobradas, y que fueron ratificada por los tribunales.

En concreto, el SEPE reclama a la UCA más de seis millones de euros al entender que la anterior Fundación Universidad Empresa de la Provincia de Cádiz (Fueca) --ahora Fundación Universidad de Cádiz (FundUCA)-- es responsable solidaria del fraude en la gestión de los cursos de formación para extrabajadores de Delphi. La medida evita que más de 400 beneficiarios del programa tengan que devolver de forma individual el dinero recibido.

La subdelegada ha destacado "la buena disposición" de las partes, manifestando que "la voluntad" es lograr "el mejor acuerdo posible", para lo que se seguirá negociando y dialogando a este respecto.

De hecho, como ha trasladado, esta ha sido la primera reunión, a la que le sucederán otras con el objetivo de seguir negociando los plazos y otras medidas para facilitar el reintegro de las prestaciones por parte de la Universidad de Cádiz.

Todo esto parte de una subvención de la Junta de 20,2 millones de euros concendida en 2011 a la Fundación Universidad Empresa de la provincia de Cádiz (Fueca) para cursos de formación a extrabajadores de Delphi tras el cierre de la planta de Puerto Real.

El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla que llevó el caso consideraba durante el proceso que "el objeto principal" de la subvención era "la ficticia contratación laboral de los extrabajadores", procesando por ello al exconsejero socialista de Empleo de la Junta de Andalucía, Manuel Recio, el ex rector de la Universidad de Cádiz, Diego Sales, y Sebastián S.G. en una pieza separada del caso de los cursos de formación.