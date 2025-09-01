Sumar dice que el cambio de nombre del Puente Carranza de Cádiz "está acordado" y "a la espera de publicarse en el BOE"

Archivo - La vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso, Esther Gil de Reboleño, atiende a medios en una imagen de archivo. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera de la Mesa del Congreso y diputada de Sumar por Cádiz, Esther Gil de Reboleño, ha señalado que "próximamente" habrá noticias sobre el cambio de nombre del Puente Carranza en Cádiz por el de Rafael Alberti, asegurando que "está todo acordado" y que "sólo" se está a la espera de "su publicación en el BOE".

Así lo ha indicado Esther Gil de Reboleño en una nota en la que ha hablado del nuevo curso político para la provincia gaditana, con una agenda centrada en la vivienda, la industria, el turismo, y el medio ambiente.

Cabe recordar que desde Sumar se ha impulsado el cambio de nombre del Puente Carranza en cumplimiento con la Ley de Memoría Democrática, apostando por el poeta portuense Rafael Alberti como alternativa, y promoviendo para ello una recogida de firmas que validase esta iniciativa.

Además, en julio se registró una proposición no de Ley (PNL) para debatir esta iniciativa en la Comisión de Política Territorial del Congreso de los Diputados.

Movimiento Sumar Cádiz ha inaugurado el nuevo curso político en la provincia, donde su diputada, Esther Gil de Reboleño, ha subrayado que el gobierno de coalición "tiene que servir para que las vecinas y vecinos de la provincia de Cádiz vean como mejora su vida en el día a día".

En ese sentido, se ha referido a los nuevos permisos remunerados de nacimiento y cuidados "recién ampliados", a que "se reduzca su jornada laboral sin reducción del salario, que puedan acceder a una vivienda digna para seguir viviendo en sus barrios y que vean cómo protegemos nuestro entorno natural de intereses especulativos o del turismo depredador".

Desde Sumar Cádiz han marcado como "principal tarea" el "seguir peleando para que la ciudadanía gaditana pueda acceder a una vivienda a precios razonables". "Vamos a seguir buscando opciones en todos los flancos pero no hay que olvidar que existe una ley de vivienda que el gobierno de Moreno Bonilla se niega a aplicar", ha aseverado Gil de Reboleño.

En clave local, ha señalado que "la pasiva actitud del Ayuntamiento de Cádiz ante el problema de la vivienda es inaceptable", lamentando que "no mueven un dedo ni siquiera ante las situaciones más graves, ni siquiera cuando hay menores involucrados".

La diputada también ha advertido que la decisión del alcalde de Cádiz, Bruno García, de prohibir los pisos turísticos "es claramente insuficiente para solventar el problema de vivienda y la despoblación de la ciudad", porque a su juicio "las dos líneas de actuación llevadas a cabo por el consistorio solo engrandecen el problema, no lo soluciona".

En lo que respecta a medioambiente y turismo, ha destacado que la lucha contra el cambio climático y la protección del entorno natural de la provincia "es una prioridad", poniendo como ejemplo de buena práctica el inicio del expediente de declaración como BIC del Faro de Trafalgar.

"Hemos conseguido parar el proyecto de convertir el Faro en un gastrobar. Esta idea trasnochada de la Autoridad Portuaria y Teófila Martínez solo iba a traer ruido y basura a nuestra playa, a degradar todo el entorno que tiene un valor histórico, natural y patrimonial incalculable", ha argumentado la diputada de Sumar.

La diputada ha criticado también los tres macroproyectos urbanísticos previstos en Barbate, que según ha dicho, son "más de lo mismo". "Más ladrillo, más pelotazo, más ruido y más contaminación, mientras la población de Zahora sigue sin agua potable, la población de Zahara sin infraestructuras y la de Barbate sin empleo, al alcalde lo único que se le ocurre es construir y construir", ha añadido.

Gil de Reboleño también ha incidido en que la provincia tiene que "evolucionar hacia modelos económicos que no dependan exclusivamente del turismo". "No es el turismo, sino la turistificación que genera ruido, basura, contaminación, empleo de mala calidad, que deja pocos ingresos para la gente de aquí", ha aclarado al respecto.

En materia sanitaria, la diputada gaditana ha afirmado que Juanma Moreno "está logrando su propósito de desmantelar el sistema público, desviando recursos a la sanidad privada mientras las gaditanas y gaditanos esperan meses para una cita con especialistas y para una operación".

A su juicio, "esto no es una casualidad" sino "un modelo deliberado que pone en riesgo el derecho universal a la salud y que sirve para pagar favores y generar una red de clientelismo totalmente bochornosa".

Por último, ha recordado que "sigue pendiente una cuestión clave para la provincia" como es el transporte por ferrocarril, sosteniendo que para Sumar es "una prioridad ir potenciando este tipo de transporte para reducir las emisiones y conectar mejor la provincia".

Así, ha asegurado que conectar las dos bahías --la de Algeciras y la de Cádiz--, la costa noroeste, y aumentar la frecuencia y las conexiones con Sevilla y Madrid, "son las líneas de trabajo que se marcan desde el partido a nivel provincial".