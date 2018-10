Susana Díaz pide a Rajoy que diga "si está o no" por la igualdad de las mujeres y no les pida "que trabajen más"

Publicado 01/03/2018 13:31:37 CET

SANLÚCAR DE BARRAMEDA (CÁDIZ), 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha afirmado que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, "lo que tiene que decir es si está o no por la defensa de la igualdad para las mujeres, pero está en el cuento chino de la huelga a la japonesa que está pidiendo estos días". "No tiene que pedirle a las mujeres que trabajen más, porque ya trabajan mucho", ha incidido.

En declaraciones a los periodistas, Díaz ha añadido que "las mujeres trabajan más de lo que se imagina Rajoy, porque la inmensa mayoría lo hace en sus trabajos y en sus casas, no tiene que pedirle que trabajen más".

Para la presidenta de la Junta, en la defensa de las mujeres y la igualdad "se está o no, se defiende o no se defiende, no hay nada en medio". "Quien no lo defiende está en el no, y en eso está Rajoy y el cuento de la huelga a la japonesa", ha añadido.

"No le tiene que pedir a la gente que trabaje más, porque la gente trabaja mucho, y la inmensa mayoría con salarios indignos para sacar a sus familias a final de mes", ha afirmado Susana Díaz, que ha insistido en que "lo que tiene que decir Rajoy es si está o no por la defensa de la igualdad de las mujeres".