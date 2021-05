Susana Díaz: "Ya hemos aprendido de quienes dicen vamos a renovar pero yo me quedo igual"

CÁDIZ, 21 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A y precandidata a primarias, Susana Díaz, ha incidido en que "ya hemos aprendido de quienes dicen vamos a renovar, pero yo me quedo igual", por lo que ha defendido que "yo quiero una renovación de formas e ideas, de modos y de procedimientos".

En su visita al Campo de Gibraltar, Díaz ha participado en diferentes asambleas abiertas con militantes en La Línea de la Concepción, donde han participado también Juan Téllez, miembro de la Ejecutiva, y la presidenta del PSOE local, Carmen Aragón; y en Los Barrios, junto al secretario local, Daniel Pérez, y Salvador Puerto, de la Ejecutiva local.

Díaz ha cerrado la jornada en Algeciras junto a más de un centenar de militantes en un acto celebrado en la plaza de San Isidro, en que ha intervenido José Andrés Hoyos, histórico presidente del partido en la ciudad.

"Durante meses he tenido que aguantar dentro de mi partido a quienes decían que habíamos perdido las elecciones, y no era verdad. Ganamos, y quienes decían que perdimos le hacían el juego a la derecha", ha lamentado Díaz, quien ha detallado que "me quedé para pelear en la oposición, y tengo ganas y fuerza, y ningún complejo, porque siempre le recuerdo a Moreno que ganamos las elecciones y que cuando la gente nos vota no se equivoca, porque su voto siempre vale, por eso me quedé haciendo oposición".

La líder socialista ha asegurado que "vengo con madurez y experiencia, pero con la misma rebeldía y valores que me trajo a la Casa del Pueblo, y ahora con libertad". "Estos días se habla mucho de renovación, y de quienes piden renovación pero ellos no se renuevan a sí mismos, son los mismos que viven en un carrusel de cargos; yo en cambio quiero una renovación de formas e ideas", explica.

Díaz ha destacado que "doy un paso adelante en este proceso porque quiero que la gente vote en libertad, sin miedos, y porque ya sabemos que cuando estamos unidos este partido es imparable". Así, ha abogado por "ir todos a una y recuperar la fraternidad: he vivido debates dentro del partido, pero cuando salíamos a la calle todos dábamos la cara unos por otros, y todos por el partido".

"Después del 13 de junio solo me voy a deber a los hombres y mujeres de Andalucía, y eso no está reñido con la lealtad, todo lo contrario, lealtad pero con sinceridad y autonomía", ha sentenciado en uno de los encuentros con militantes.

"La gente quiere partidos sin complejos con un mensaje claro y verdadero", resalta, apuntando que "en Andalucía no ha germinado ningún partido de identidad territorial porque ya estaba el PSOE de Andalucía, que es el partido que hacen suyo los andaluces".

"Este proyecto es desde Andalucía, por Andalucía y para Andalucía, y es el momento del compromiso, de la educación gratuita de cero a tres años, las bolsas públicas de energía y los precios justos en el campo, entre otros muchos proyectos de futuro que tenemos los socialistas. Nunca en la historia de Andalucía ha habido tantos seguros privados como ahora, por eso Moreno no abre los centros de salud, porque se les acaba el negocio", ha apostillado.

"Nuestro reto y nuestra responsabilidad es demostrar que los socialistas somos diferentes, que no somos iguales, que ofrecemos un proyecto real, creíble y posible para nuestros jóvenes, para que no sean carne de cañón de los populistas, de quienes desde la ultraderecha les hablan a la tripas", ha concluido Susana Díaz.