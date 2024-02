El Teatro de la Tía Norica de Cádiz acoge la 31 edición del Concurso Fermín Salvochea de la ONCE

31 Edición Del Consurso Fermín Salvochea De La ONCE

CÁDIZ, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Tía Norica acogió en la tarde de este sábado la gala de entrega de los premios de la 31 edición del Concurso Fermín Salvochea que la ONCE organiza para distinguir a las letras más solidarias y comprometidas del Carnaval de Cádiz.

El director general de la ONCE, Ángel Sánchez, y la subdelegada del Gobierno en la provincia de Cádiz, Pilar Flores, entregaron el primer premio al coro gaditano 'Los Iluminados', que cuenta entre sus filas con el afiliado a la ONCE José Antonio Morales, y ha contado también con la formación de técnicos de rehabilitación de la ONCE para moverse en el escenario con la mayor precisión como personas ciegas.

El director de la ONCE en Cádiz, Alberto Ríos, y el delegado territorial de Inclusión Social de la Junta de Andalucía, Alfonso Candón, entregaron el segundo premio a la Comparsa 'El Joyero' por el pasodoble 'Su mundo no es igual que el mío' de David Márquez, 'El Carapapa', que tocó también el corazón del público abordando el autismo, una discapacidad no cantada habitualmente en el Carnaval de Cádiz.

Mientras que la vicepresidenta del Consejo Territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Mila Rodríguez, y el teniente de alcalde del Ayuntamiento de Cádiz, Pablo Otero, fueron los encargados de entregar el tercer premio a la Comparsa 'La alegría de Cádiz' por su pasodoble 'Respira hondo' de su director Manolo Cornejo, por una letra que ensalza la grandeza de las personas que donan órganos.

"Son letras sobrecogedoras que nos tocan el corazón y que agitan conciencias, en un mundo necesitado de conciencia crítica y de valores, una buena muestra del compromiso social que hay detrás del Carnaval de Cádiz", ha subrayado el director general de la ONCE.

El actor gaditano Josema Gómez y la coordinadora de animación de la ONCE en Cádiz, Jessica Romero, que ha formado parte también de los grupos de teatro de la ONCE, encarnaron a don Carnal y doña Cuaresma para conducir este broche de oro de la 31 edición de los Premios Fermín Salvochea de la ONCE.