Teresa Rodríguez: "La huelga del metal en Cádiz no termina hasta que se cumpla el convenio"

PUERTO REAL (CÁDIZ), 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria andaluza y líder de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha asegurado este miércoles que "la huelga del metal en Cádiz no ha terminado hasta que los trabajadores de CYMI consigan acceder a lo que tienen derecho, que es a que el convenio del sector en Cádiz se cumpla para todos los trabajadores del metal".

En declaraciones a los periodistas durante su visita a los trabajadores de CYMI, que aún mantienen la huelga, en la puerta de las oficinas de Dragados, en Puerto Real, Rodríguez ha explicado que su partido "les va a dar apoyo a nivel público, le va a insistir a las administraciones públicas para que se impliquen como se han implicado con la firma del convenio del metal para que sea de aplicación a todos los trabajadores, le va a insistir al Ministerio de Industria para que intervenga, al Ministerio de Trabajo para que intervenga, y a la empresa matriz, que es Dragados, que no puede ser ajena a que contrata empresas que tienen a sus trabajadores en condiciones de sobrexplotación y con unos salarios de miseria".

Asimismo, la parlamentaria ha explicado que los trabajadores cuentan "con unos salarios base de 700 euros y unas condiciones laborales que no son asumibles en un sector que genera millones de euros en beneficios y que esas empresas van a recibir, a su vez, millones de euros en subvenciones", por lo que le ha pedido a la Junta que "ni un euro de subvención a las empresas que incumplen los convenios del sector".

De esta forma, ha reiterado que "la huelga del metal no ha terminado todavía, a pesar de que se ha anunciado a bombo y platillo el convenio aprobado, hasta que estos 220 trabajadores tengan derecho a sacar frutos de la lucha que han llevado a cabo" porque "han estado a pie de lucha con la huelga del sector como para ahora volver al trabajo cobrando 300, 400 o 500 euros menos de lo que se ha aprobado en ese convenio del metal".

Además, ha criticado que "no se puede seguir sosteniendo que un convenio de empresa esté por debajo del convenio del sector, es una exigencia y un ejemplo claro de cómo influye la reforma laboral en la negociación colectiva y en la capacidad que tienen los trabajadores de ejercer su poder", y ha detallado que "si una empresa se descuelga de un convenio de sector para aprobar condiciones que están por debajo, se está mandando a la ruina las posibilidades de lucha de los trabajadores, porque han peleado un convenio de sector que debería ser de aplicación".

"El convenio de empresa, en todo caso, tendría que mejorar el convenio de sector, esa sería la lógica, esa era la lógica antes de la reforma laboral, por lo tanto, hay que derogarla de forma inmediata", ha insistido.

En cuanto a la derogación de la reforma laboral, Rodríguez ha recordado que "fue un compromiso del Gobierno actual", que "en campaña dice que van a derogar la reforma laboral pero luego dice que derogar no es la palabra". "Firmaron que iban a derogar la reforma laboral y que iban a intervenir las eléctricas para que no nos siguieran sableando, y eso no ha ocurrido", ha concluido.

Por su parte, Joaquín Sánchez, trabajador de CYMI en huelga, ha explicado que se emplea para "una empresa que trabaja a nivel nacional y trabaja dentro de la planta de Dragados construyendo una plataforma, que tiene un convenio propio, un convenio ridículo, y está pagando por él".

De hecho, ha desvelado que "siempre ha habido malestar por parte de los trabajadores por los cambios de salario que hay entre empresas, y han surgido los 11 días de la huelga del metal", que "ha afectado de lleno, hemos estado fuera, porque somos trabajadores del metal de Cádiz".

"En estos 11 días de huelga a la sociedad de Cádiz los políticos y los sindicatos nos han vendido que el convenio del metal de la provincia se tiene que cumplir tanto con las empresas de aquí como con las que vienen de fuera, pero cuando hemos entrado después de 11 días de huelga y manifestaciones, nos hemos encontrado con que se han conseguido esas cosas en Sevilla pero que a nosotros no se nos aplica, que a esta empresa no se le aplica".

Por todo ello, Sánchez ha pedido "que se iguale el salario con las empresas de Cádiz y que se cumpla el convenio del metal que se ha firmado", un convenio que, a su juicio, es "ridículo cuando se podían haber conseguido otras cosas".

"Lo que piden los compañeros es que se cumpla la ley por parte de todo el mundo y que la empresa que trabaje en Cádiz pague por el convenio del metal de la provincia, y que todos los partidos políticos, los sindicatos y la ministra vengan a Cádiz y les expliquen a estos 200 trabajadores por qué no se le aplica el convenio del metal", ha afirmado.

En cualquier caso, ha advertido que "de momento" los trabajadores están dialogando con la empresa, "pero todo tiene un tope". "Somos trabajadores y los que van a decidir las movilizaciones son los trabajadores, vamos a mantener la huelga mientras esto no se arregle, estamos dentro de una huelga legal porque los compañeros del metal y la CGT mantienen la huelga y se está dentro de una huelga legal", ha explicado.

No obstante, Sánchez ha manifestado que "la empresa se ve inmersa dentro de un conflicto que no es el suyo" porque "según ellos pagan por su convenio, es ridículo para trabajar aquí, pero ellos tendrán un comité de empresa que tendrá que luchar para que paguen en condiciones". "El sueldo te tiene que permitir vivir, estamos viendo que todos los días sube la luz, el agua..., todo, pero los sueldos van a la baja y el trabajador quiere trabajar y llevar un sueldo digno a su casa", ha concluido antes de detallar que "un trabajador de CYMI puede sacar, con todo incluido, 1250 euros brutos".