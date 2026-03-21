El torero Daniel Crespo recibe en El Puerto (Cádiz) la cabeza del toro 'Aguaclara' por su triunfo en Plaza Real

Acto de reconocimiento al matador de toros Daniel Crespo, quien ha recibido como homenaje la cabeza del toro 'Aguaclara'. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 21 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) ha acogido este viernes un acto de reconocimiento a su matador de toros Daniel Crespo, triunfador de la pasada 'Temporada de Verano' de Plaza Real, quien ha recibido como homenaje la cabeza del toro 'Aguaclara', ejemplar de la ganadería de Núñez del Cuvillo con el que firmó una de las faenas más destacadas del ciclo 2025 y la quinta Puerta Grande en su tierra.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, el acto, celebrado en un "ambiente íntimo" en calle La Palma, en la casa de Luis Rojas 'Rojitas', ha sido promovido por un grupo de aficionados y amigos del torero, con el objetivo de poner en valor su trayectoria, su esfuerzo y su firme proyección dentro del escalafón taurino. El concejal responsable de la Plaza de Toros, Carmelo Navarro, ha acompañado al diestro en este reconocimiento, junto a su apoderado, Luis Lelong, 'Luisitó, y su familia.

El homenaje rememora la tarde del 9 de agosto de 2025, en una Plaza Real con "lleno absoluto", en la que Daniel Crespo compartió cartel con figuras de primer nivel como Morante de la Puebla y Roca Rey, en una cita de "máxima exigencia" que supuso un punto de inflexión en su carrera.

Al hilo, la Administración local ha precisado que fue especialmente recordada su actuación ante 'Aguaclara', el segundo de su lote, con el que logró una faena "de gran profundidad, mando y temple, culminada con una estocada de gran ejecución que le abrió por quinta vez la Puerta Grande de su plaza".

Este triunfo ha sido reconocido además con galardones como el 'Premio Gaditano del Añó del Ateneo Literario, Artístico y Científico de Cádiz, el 'Premio Solera Plaza Real' de la Peña Taurina José Luis Galloso, el 'Trofeo Clarines de El Puerto' a la mejor faena de la temporada 2025 del Espacio Cultural 'De Sal y Oro' o la Mención Especial de los Premios 'Toros en El Puerto'.

Durante el acto, el concejal de la Plaza de Toros de El Puerto ha subrayado que Daniel Crespo representa "a la perfección" valores del toreo como "esfuerzo, constancia, sacrificio y verdad", al tiempo que ha concretado que "lo que vimos el pasado 9 de agosto no fue solo una gran faena, fue la confirmación de un torero que ha luchado mucho para llegar hasta aquí y que está llamado a ocupar un lugar destacado en las grandes plazas".

Además, Navarro ha enfatizado en el significado del homenaje, señalando que "la entrega de la cabeza de 'Aguaclara' no es solo un reconocimiento personal, sino también un símbolo de lo que representa la tauromaquia en nuestra ciudad: tradición, cultura y una forma de entender nuestras raíces que forma parte de la identidad de El Puerto".

En este sentido, el edil ha defendido que "desde el Ayuntamiento vamos a seguir apoyando la tauromaquia como parte esencial de nuestro patrimonio cultural, respaldando a nuestros toreros y cuidando una Plaza Real que es historia viva de España".

Asimismo, ha destacado "el orgullo que supone para El Puerto contar con un torero como Crespo, que lleva el nombre de la ciudad por bandera y que ha demostrado con hechos que merece seguir creciendo en el circuito de las grandes ferias". Por su parte, Crespo ha agradecido el gesto, subrayando el valor emocional de este reconocimiento en su tierra y ante su gente, en un momento clave de su carrera.

En contexto, el diestro afronta ahora nuevos compromisos, con su próxima cita el 12 de abril en la localidad francesa de Gamarde inaugurando la Temporada 2026, mientras continúa preparando uno de sus grandes objetivos, la confirmación de su alternativa en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid.

Este homenaje se enmarca en la apuesta del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María por la promoción y defensa de la tauromaquia como "parte esencial" de su patrimonio cultural.