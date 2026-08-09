El I Torneo Ciudad de El Puerto de Vóley Playa comienza con "éxito de participación"

I Torneo Ciudad de El Puerto de Vóley Playa - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 9 (EUROPA PRESS)

La playa de Valdelagrana ha acogido este domingo la primera jornada de la I Edición del Torneo Ciudad de El Puerto de Vóley Playa, una nueva cita deportiva organizada por el Club Vóley Playa Santa María con la colaboración de la concejalía de Deportes del Ayuntamiento, que dirige José Ignacio González, quien ha estado presente durante el desarrollo de la competición acompañando a participantes y organización.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, un total de 32 jugadores y jugadoras han participado en esta primera jornada, dedicada a la categoría mixta, en una mañana marcada por "el buen tiempo, con temperaturas agradables y ausencia de viento, que ha permitido disfrutar de la competición en unas condiciones inmejorables".

El concejal de Deportes, José Ignacio González, ha destacado la excelente acogida que ha tenido esta primera edición y el magnífico ambiente deportivo y de convivencia que se ha vivido desde primera hora en Valdelagrana. El edil ha felicitado especialmente al Club Vóley Playa Santa María por el trabajo realizado para poner en marcha la competición y por el desarrollo de una jornada en la que la organización "ha funcionado a un excelente nivel".

"Cuando nuestros clubes aportan ilusión, capacidad organizativa y ganas de hacer crecer el deporte local, desde el Ayuntamiento tenemos que estar a su lado. El resultado de hoy, tanto por la participación como por el ambiente, demuestra que este torneo tiene mucho recorrido por delante", ha subrayado.

Por su parte, desde el Club han manifestado que "esta primera jornada ha superado las expectativas y demuestra que El Puerto reúne todos los ingredientes para seguir impulsando competiciones vinculadas al deporte de playa".

Tras la disputa de los diferentes encuentros, la pareja formada por Blanca Balbontín y David Castilla se ha proclamado vencedora de esta primera jornada. La segunda posición ha sido para Nuria Guerrero y Daniel Cabezas, mientras que Marina Saucedo y Josep Bene han completado el podio en tercera posición.

El I Torneo Ciudad de El Puerto continuará el próximo 23 de agosto, cuando Valdelagrana volverá a convertirse en escenario de la competición, en esta ocasión con las categorías masculina y femenina sénior.