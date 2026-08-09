Declarado en gravedad 1 un incendio forestal en Revenga, que obliga a cortar la N-603 entre Segovia y San Rafael

SEGOVIA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Medio Ambiente ha declarado en Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 un incendio forestal originado en Revenga (Segovia) este domingo, 9 de agosto, que ha obligado a cortar la N-603 entre la capital segoviana y la localidad de San Rafael.

El incendio ha comenzado a las 16.54 horas y posteriormente se ha elevado a IGR 1 debido a que el fuego pone en peligro masas arboladas de más de 30 hectáreas.

En el lugar se encuentra más de una veintena de medios que intentan sofocar el incendio, cuya causa se encuentra en investigación.

Este fuego ha obligado, además, a cortar la N-603 entre Segovia capital y la localidad de San Rafael, y ha provocado una avería en el bombeo desde el embalse de Puente Alta, en las inmediaciones de Revenga, que ha derivado en la falta de suministro de agua a El Espinar, que enfrenta, por otro lado, evacuaciones en Los Ángeles de San Rafael por el incendio de Navas de San Antonio, en IGR 2.