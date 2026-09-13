El Trasmallo FC presenta en El Puerto (Cádiz) su temporada 2026/27 con 29 equipos y cerca de 600 futbolistas

Presentación de la temporada de El Trasmallo FC en El Puerto (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 13 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha asistido este domingo en la Real Plaza de Toros a la Gala de Presentación de la Temporada 2026/27 del Trasmallo FC, en la que la entidad ha dado a conocer sus 29 equipos.

Según ha concretado el Gobierno local en un comunicado, esto son desde la categoría bebé hasta sénior, así como sus dos Escuelas. El primer edil ha estado acompañado por el concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, y el concejal de Plaza de Toros, Carmelo Navarro.

El acto, celebrado bajo el título 'El número uno. La identidad de una temporada', ha reunido a cerca de 600 futbolistas. La cita ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial de Cádiz y Apemsa.

Durante su intervención, el alcalde ha subrayado que "el cuidado del deporte base y el fomento de la práctica deportiva entre nuestros niños y jóvenes constituyen una de las tareas más importantes para la ciudad".

El regidor ha dedicado también unas palabras de reconocimiento a las familias por el esfuerzo que realizan cada fin de semana para acompañar a sus hijos e hijas a entrenamientos y competiciones por toda la provincia.

Asimismo, Beardo ha reiterado el compromiso municipal de continuar mejorando las instalaciones deportivas de la ciudad.