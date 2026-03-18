Trebujena (Cádiz) confirma la identidad de dos represaliados del franquismo hallados en excavaciones del cementerio

Excavaciones en el patio civil del cementerio de Trebujena (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA

TREBUJENA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Trebujena (Cádiz) ha informado de la confirmación de dos nuevas identificaciones positivas de represaliados del franquismo, cuyos restos se han hallado en las excavaciones realizadas en el patio civil del cementerio municipal.

La Universidad de Granada, en colaboración con el Comisionado para la Concordia de la Junta de Andalucía, ha certificado la identificación de los restos de Juan Vela Ruiz y Juan José García Barea, cuyas familias ya han recibido la noticia en boca de la delegada municipal de Memoria Histórica en Trebujena, Alba Zambrano.

En una nota, el Ayuntamiento ha señalado que con estas dos nuevas identificaciones ya son seis las víctimas que han podido ser reconocidas, sumándose a las previamente confirmadas de Francisco Cano Montenegro, Francisco Pulido Campos, Eusebio Valderas García y José María Valderas García.

Los restos fueron exhumados en el año 2021, cuando el Ayuntamiento de Trebujena impulsó los trabajos que permitieron localizar 76 cuerpos en 14 fosas comunes en el patio civil del cementerio. Desde entonces se ha desarrollado un trabajo de investigación, recopilación de testimonios y toma de muestras de ADN a familiares, en colaboración con la Mesa por la Recuperación de la Memoria de Trebujena y la Universidad de Granada.

Para el Ayuntamiento, estas nuevas identificaciones suponen "un paso más en el proceso de verdad, justicia y reparación, permitiendo a las familias recuperar a sus seres queridos y darles una sepultura digna tras décadas de incertidumbre".

En ese sentido, se ha informado que próximamente se celebrará un acto oficial de entrega de los restos a sus familiares, en un momento de "profundo significado" tanto para las familias como para el conjunto del municipio. Asimismo, se continuará trabajando conjuntamente con la Universidad de Granada y las entidades implicadas con el objetivo de avanzar en nuevas identificaciones.

Paralelamente, sigue en marcha el proyecto de rehabilitación, consolidación y dignificación del patio civil, que permitirá convertir este espacio en un lugar de memoria, respeto y reconocimiento.

Desde el Ayuntamiento se ha agradecido la labor de la Mesa por la Recuperación de la Memoria de Trebujena y de todas las personas implicadas en este proceso, y se ha trasladado un mensaje de apoyo y acompañamiento a las familias, que, "tras tantos años, comienzan a cerrar una etapa de su historia".