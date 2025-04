El TSJA ratifica más de diez años de cárcel para un hombre por violar a su hija menor de edad en el Campo de Gibraltar

CÁDIZ 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ratificado la sentencia dictada por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Cádiz, con sede en Algeciras, que condena a un hombre a diez años y siete meses de cárcel por la violación a su propia hija, con once y 12 años en el momento de los hechos.

Según las sentencia, recogida por Europa Press, los hechos ocurrieron en los veranos de 2017 y 2018, cuando en época estival, aprovechando el acusado que la hija se quedó viviendo con él porque la madre estaba realizando una mudanza, llevó a cabo varios episodios de contenido sexual. Así, durante el primer verano de 2017 le mostró varios videos de contenido sexual y ya en el verano de 2018, el día de su cumpleaños, perpetró una violación sobre la menor.

La Audiencia Provincial condenó al acusado por un delito continuado de abusos sexuales a diez años y siete meses de cárcel, por lo que presentó recurso ante el TSJA alegando vulneración en el derecho a la presunción de inocencia y error en la apreciación de la prueba, invocando además al principio de 'in dubio pro reo'.

Por su parte, el TSJA ha rechazado el recurso al considerar que la Audiencia Provincial ha valorado correctamente la prueba y no se ven dudas razonables que aconsejen la aplicación ordinario 'in dubio pro reo'. En este sentido, señala que la valoración de la Audiencia en torno a la credibilidad del testimonio de la menor coincide con las conclusiones obtenidas por las peritos psicólogas, "no apreciando en su relato motivaciones secundarias ni indicativos de irrealidad".