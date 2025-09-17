La UCA y el Ayuntamiento de Cádiz presentan la monografía oficial sobre la Gades romana

El alcalde de Cádiz, Bruno García, presentando la publicación 'Gades, Municipium Civium Romanorum. Entre los Balbo y Avieno', una monografía sobre la Gades romana. - AYUNTAMIENTO DE CÁDIZ

CÁDIZ 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, Bruno García, acompañado del rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, y la teniente de alcalde de Cultura en el Ayuntamiento, Maite González, ha presentado la publicación 'Gades, Municipium Civium Romanorum. Entre los Balbo y Avieno', una monografía sobre la Gades romana.

Los autores de la obra son José María Gener Basallote, arqueólogo del Ayuntamiento de Cádiz, Laura Esparragosa, directora del Museo de Cádiz y de la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, y Darío Bernal Casasola, catedrático de Arqueología de la Universidad de Cádiz, como ha indicado el consistorio gaditano en una nota.

El libro, editado por la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de Cádiz y la Universidad de Cádiz, en el que han participado un total de 44 investigadores --25 profesores universitarios y 19 investigadores--, sumerge al lector en un periodo crucial, que va desde la llegada de la dinastía de los Balbo, que elevaron Gades a la categoría de municipium, hasta la figura de Avieno, un erudito poeta del siglo IV d.C. que dejó valiosos testimonios sobre la ciudad.

El objetivo de la publicación ha sido realizar la primera monografía de la historia de Gades a través de las investigaciones arqueológicas en la ciudad de una forma sistemática e integrada. Para ello, se ha contado con más de 40 autores expertos en arqueología e Historia Antigua, de entre los cuales hay 15 catedráticos de más de diez universidades españolas.

Esta publicación pretende ser "un referente" a un público amplio, ya que, junto a su exhaustividad y su carácter divulgativo, estará al alcance de toda persona que quiera acercarse al pasado de una de las ciudades más importantes del Imperio Romano.

Los tres autores guían al lector a través de un recorrido por la vida cotidiana, la política, la economía y la cultura de la época y se descubrirá cómo Gades se convirtió en un motor comercial y cultural del Imperio Romano, un puerto próspero que rivalizaba con las ciudades más importantes.

La investigación detalla la influencia de los Balbo en la construcción de edificios grandiosos, la reorganización del urbanismo y la integración de la élite gaditana en la sociedad romana.

El rector de la Universidad de Cádiz, Casimiro Mantell, ha subrayado la relevancia de un trabajo donde se presenta "esa parte de nuestra historia para que al leerla y al conocerla, podamos reivindicarla con orgullo". Una obra que, ha recalcado, "se ha redactado en seis meses, pero que lleva detrás muchos años de dedicación y estudio sobre nuestro pasado romano por parte de la comunidad investigadora".

Un aspecto que ha querido destacar Mantell es que el libro, el primero de su estilo dedicado a compilar la historia del Gades romano, se haya publicado "en formato abierto", haciéndolo accesible a toda la ciudadanía. En el aspecto universitario, ha apuntado que la obra cuenta con el respaldo de nueve universidades, de las que cuatro son andaluzas.

Por su parte, el alcalde de la ciudad, Bruno García, ha señalado el objetivo de su Gobierno y de la corporación municipal en sí de "mejorar la ciudad en todos los aspectos, no sólo en limpieza, vivienda y otros asuntos de primer orden, sino también en cultura".

"Que la ciudadanía conozca mejor su historia para crecer y para progresar. Generar conocimiento y recordar nuestro pasado es fundamental. Para ello hemos buscado aliados como la UCA y la Junta de Andalucía para que con esta publicación perdure este legado", ha afirmado.

Darío Bernal, coordinador de la obra, ha coincidido en la importancia de que la obra sea accesible "de manera gratuita" para toda la ciudadanía y que se convierta en "un servicio público y en una referencia tanto para investigadores como para los amantes de la historia".

"Los académicos buscamos información en los artículos de investigación, pero el ciudadano que se quería acercar a la historia romana de la ciudad no tenía, hasta esta mañana, ninguna obra global de referencia", ha resumido Bernal, quien ha detallado los contenidos del libro, que integra aportaciones de académicos de múltiples disciplinas.

La monografía se inscribe en el conjunto de actividades de Cádiz Romana, una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento en colaboración con la UCA.