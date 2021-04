UGT FICA defiende el proyecto de Fondo de Barril de Cepsa en el Campo de Gibraltar y llama a la unidad por el empleo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT FICA, Pedro Hojas, ha defendido en el Campo de Gibraltar el proyecto del Fondo de Barril de la Refinería de Cepsa, fundamental para "la creación de un futuro industrial para la comarca", así como "para la potenciación de algo que precisamente hace mucha falta aquí: empleos de calidad".

Pedro Hojas ha participado en la concentración convocada por UGT FICA en Defensa de la Industria del Campo de Gibraltar junto al secretario general de UGT, Pepe Álvarez; la secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla; el secretario general de UGT FICA Andalucía, Manuel Jiménez; y el responsable de UGT FICA en Campo de Gibraltar, José Manuel Rodríguez Saucedo, entre otros.

Según ha señalado en una nota, Hojas ha recordado el compromiso del sindicato con la Bahía de Cádiz, evidenciado en la concentración que protagonizó el pasado mes de noviembre UGT FICA en la Bahía para alertar sobre las incertidumbres que se ciernen en torno al sector aeroespacial, el naval y sus industrias auxiliares.

En este contexto, ha insistido en el que proyecto de Fondo de Barril, pendiente de una decisión administrativa de las autoridades locales para convertirse en realidad "representa un balón de oxígeno para el empleo y para el crecimiento económico, para que la gente desarrolle aquí su proyecto de vida sin tener que salir a buscar trabajo a otros sitios, dejando a la comarca a merced de la despoblación y a un paso de la España vaciada".

"El Campo de Gibraltar no puede permitirse el lujo de renunciar a este proyecto", ha señalado, y por eso "emplazamos a las autoridades competentes a actuar decididamente para evitar que se pasen los plazos legales establecidos y evitar tener que resignarnos a ver pasar el tren de la reindustrialización desde la barrera". No en vano, "son 3.000 los puestos de trabajo los que se calculan para el montaje durante los tres primeros años".

Para Pedro Hojas no es posible el abandono de este proyecto, ya que "no sólo amenazaría a la industria auxiliar, sino que pondría directamente en peligro el futuro de la Refinería de Cepsa, abocándola a convertirse en un almacén de productos, arrastrando al desempleo a 1.000 trabajadores directos y 500 de las contratas". "Un precio que desde UGT FICA no podemos permitirnos", ha añadido.

"Estamos hablando de la mayor refinería española que, a lo largo de su historia, se ha ido adaptando tanto a las necesidades energéticas de nuestro país como a los requerimientos de la Unión Europea para aumentar su eficiencia y su calidad ambiental", ha insistido.

El secretario general de UGT FICA ha considerado que "se necesita el compromiso de todos y todas, se necesita la valentía de las administraciones para sacar este proyecto adelante". "Nosotros estamos hoy aquí para demostrar claramente nuestro apoyo y compromiso, el de UGT FICA con las y los trabajadores de esta comarca", ha finalizado.

Por su parte, en declaraciones a los periodistas, Álvarez ha afirmado en este sentido que "si queremos poner remedio a la situación de paro y miseria hay que poner medios, y la industria es el factor de desarrollo que va a permitir empleo de calidad y que los jóvenes no tengan que emigrar o que no hagan cosas que no tengan que hacer". "Ahora tenemos una gran oportunidad por delante", ha añadido.

Álvarez ha afirmado que tienen "el máximo respeto por las asociaciones medioambientales, faltaría más, pero hay que hacer compatible la preservación del medio ambiente con el desarrollo armónico y respetuoso con el medio natural y desde nuestro punto de vista en este caso se cumplen esas expectativas para poder hacer el proyecto".

Finalmente, ha recordado que se trata de "un proyecto tractor, que no solo es la actividad en sí mismo, sino lo que va a generar en el entorno, incluso para que algunas industrias como Acerinox tengan más medios para competir en mejores condiciones".