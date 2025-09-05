UNEI se traslada al Parque Empresarial Norte de Jerez y quintuplica su superficie de operaciones en Cádiz

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

La empresa social andaluza UNEI ha arrancado el curso 2025-2026 con la mudanza de sus instalaciones logísticas y operativas a una nueva sede en el Parque Empresarial Norte de Jerez de la Frontera, quintuplican así su superficie de operaciones en la provincia de Cádiz.

Estas nuevas instalaciones se distribuyen en dos naves contiguas y ocupan 2.500 metros cuadrados de superficie, ampliando la capacidad de las anteriores en el Polígono El Portal, ha indicado UNEI en una nota.

La empresa, que suma en torno a 300 empleados en la provincia de Cádiz --más del 93% con discapacidad y más del 80% en el entorno de Jerez--, ha invertido en torno a 200.000 euros en estas dos naves, que eran de su titularidad desde 2018 y que hasta ahora se encontraban alquiladas en concepto de adecuación de ambos espacios.

La primera nave ya se encuentra a pleno funcionamiento y alberga la actividad de logística integral de la empresa para la provincia de Cádiz. La segunda albergará la sede operativa de la actividad de jardinería y conservación medioambiental.

UNEI ha recordado que junto a estas instalaciones logísticas, ya llevó a cabo en la primavera del año pasado el traslado de su sede corporativa en Cádiz a la avenida del Desarrollo, cerca de las anteriores, ocupando una oficina de 150 metros cuadrados que era "más adecuada" para realizar las tareas administrativas relacionadas con las operaciones y la gestión de recursos humanos en la provincia gaditana.

Jerez es uno de los lugares de Andalucía en los que UNEI cuenta con una mayor implantación. En esta ciudad ha creado más de 250 empleos, además de contar con importantes proyectos en marcha y gestionar dos instalaciones deportivas de concesión municipal --Arena Village y The Racket Club--, que han sido renovadas.

UNEI ha indicado que cuenta con "una gran potencia en Jerez" en su línea de negocio de conservación y adecuación medioambiental, denominada UNEI Natura.

Así, entre los principales proyectos que tiene en marcha en la ciudad jerezana en este ámbito destacan las labores de jardinería para el Ayuntamiento, con un equipo de 21 personas que se encarga del cuidado y la limpieza de 1,35 millones de metros cuadrados de parques, jardines y solares.

Junto a ello, UNEI trabaja también en las Entidades Locales de El Torno, Torrecera, San Isidro del Guadalete, La Barca de la Florida y Nueva Jarilla.

Asimismo, es responsable del paisajismo y jardinería de las Bodegas González Byass, así como del mantenimiento de los jardines del Hospital de Jerez y de la EDAR del Guadalete de FCC Aqualia. Igualmente, desarrolla tareas de mantenimiento y cuidado de los jardines para diferentes comunidades de propietarios en toda la ciudad.

Otra de las actividades de UNEI en Jerez, a través de su línea de negocio UNEI Activa, es la gestión de dos espacios deportivos, como son The Racket Club Chapín-Jerez y Arena Village. Se trata en ambos casos de concesiones municipales que UNEI renovó tras una inversión de 3,3 millones de euros entre 2019 y 2021, en concreto, 1,7 millones de euros en Arena Village y 1,5 millones en The Racket Club).

A través de estas instalaciones UNEI ha generado en torno a 20 empleos directos fijos y otros 40 más en temporada de verano, sin contar los puestos de trabajo indirectos.

Por su parte, The Racket Club cuenta en la actualidad con 550 personas socias y 140 niños y niñas en las escuelas de pádel y de tenis.

Los socios mayoritarios de UNEI son Ilunion (Grupo Social ONCE) y la Fundación pública Andaluza para la integración de la Persona con Enfermedad Mental (Faisem), perteneciente a la Junta de Andalucía.

La empresa genera en la actualidad 1.600 puestos de trabajo, un 87% con discapacidad y más del 50% con problemas de salud mental, ámbito en el que es referencia nacional y europea.