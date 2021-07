Unidas Podemos critica la "saturación" de los centros de atención primaria del SAS en la provincia de Cádiz

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del grupo parlamentario de Unidas Podemos por Andalucía y portavoz en la Comisión de Salud y Familias del Parlamento de Andalucía, Inmaculada Nieto, ha visitado el centro de salud La Velada, de La Línea de la Concepción (Cádiz), donde ha criticado la "saturación" de los centros de atención primaria de la provincia.

Según detalla el partido en una nota, la dirigente de IU ha lamentado la "tremenda saturación" que padece este centro y que "sólo es un ejemplo de la situación en que se encuentran los centros de salud de toda la provincia y del resto de Andalucía, pese a que el consejero de Salud, Jesús Aguirre (PP), quiera vender el Plan de Verano como el de refuerzo de la prestación sanitaria, algo que es vergonzoso".

Nieto ha considerado que el Plan de Verano del Servicio Andaluz de Salud (SAS) "debería pasar obligatoriamente por el refuerzo de la atención primaria, ya que no sólo no se cubren las bajas por enfermedad y las vacaciones más que merecidas del personal sanitario, sino que no se tiene en cuenta el aumento de población por la llegada de visitantes, ni se refuerza la presencia de médicos para intentar bajar las listas de espera para visitas a especialistas o intervenciones, ni se refuerza el número de rastreadores para hacer frente a la Covid-19".

En el caso concreto del centro La Velada, según ha señalado Nieto, "se trata de un centro de salud que atiende de manera normal a 23.000 personas y cuenta con 15 médicos en plantilla, de los que actualmente, cuatro están de vacaciones, tres de baja y uno va a ser transferido como director de un centro en Algeciras".

"Nos preguntamos si este es el refuerzo al que se refiere el consejero Aguirre, con una cola de un centenar de pacientes esperando para ser atendidos que en el día de hoy daba la vuelta al edificio", ha manifestado Nieto, que ha añadido que "la situación de La Velada únicamente ejemplifica el desastre de la puesta en marcha del Plan de Verano en La Línea, en el Campo de Gibraltar y en toda la provincia".

La responsable de institucional de IU Andalucía señala que, "a este paso, cuando acabe al verano, no sólo no se habrá logrado rebajar las listas de espera, sino que se habrán visto incrementadas, y esto ocurre en un contexto en el que todo el mundo trata de hacer valer su solidaridad y responsabilidad hacia el Campo de Gibraltar, algo que en el caso de la Consejería de Salud queda en palabras vacías".

En este sentido, ha hecho referencia al dato sobre la ratio de médicos existente en La Línea y comarca, "bastante inferior al del resto de Andalucía, algo que tampoco es tenido en cuenta a la hora de poner en marcha el Plan de Verano".

Además, ha lamentado que "esta saturación que viven los centros de salud hace que en muchas ocasiones, pacientes que saben que no van a ser atendidos opten por ir directamente a Urgencias, lo que incrementa aún más la presión sobre este servicio".