La VIII concentración de Harley Davidson en El Puerto finaliza batiendo el récord de casi 5.000 asistentes - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

CÁDIZ 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El teniente de alcalde de Fiestas y Comercio del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, David Calleja, ha señalado que la VIII Concentración de Harley Davidson Club, evento que organiza el Club HDC con la colaboración del Ayuntamiento y que ha reunido en el municipio durante el fin de semana a más de 300 participantes inscritos, ha resultado un "gran éxito".

En un comunicado, Calleja ha destacado que, según los datos de la propia organización, "casi 5.000 personas se han acercado a disfrutar del ambiente motero durante este fin de semana, en el que se ha podido contemplar la Plaza del Castillo repleta de público, con la consiguiente dinamización económica en diversos sectores, entre los que destaca el de la hostelería".

El presidente de Harley Davidson Club, Manuel Bellido, ha afirmado que en el club se sienten muy satisfechos del desarrollo de esta cita y destacan la colaboración prestada desde el ayuntamiento, agradeciendo la labor del alcalde, Germán Beardo, el edil de Fiestas o el responsable de Seguridad, Jesús Garay, junto al trabajo de los agentes de la Policía Local y de técnicos del área de Comercio.

Bellido ha valorado que "el ayuntamiento cumplió con todos los servicios a los que se había comprometido" y manifestó su intención de que el noveno encuentro se celebre también en El Puerto, donde "el gobierno municipal siempre nos ha abierto las puertas".

El presidente de la entidad ha subrayado el gran ambiente vivido, la importante actividad hostelera generada en el casco histórico, tal y como le han comentado los propios empresarios, y la buena acogida de las propuestas musicales, caracterizadas por la apuesta por los grupos gaditanos, algunos de los cuales han tenido en la concentración un gran escaparate que les ha servido para la formalización de nuevos contratos.

Bellido también ha destacado "la agradable convivencia" disfrutada en el almuerzo del sábado en el Club Las Redes y el estrechamiento de lazos con el Circuito de Velocidad de Jerez en la visita efectuada al mismo horas antes.

Por otra parte, el concejal de Deportes, José Ignacio González Nieto, ha presidido la entrega de premios de la IV Media Maratón 'La Vuelta', una competición que se ha disputado en la mañana de este domingo, con salida de los aparcamientos de Aqualand, recorriendo una distancia aproximada de 50 kilómetros y con un desnivel positivo acumulado de 800 metros.