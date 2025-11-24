Vox asegura que es la "única alternativa" para "una política limpia ajena a las corrupciones" de PSOE y PP

CÁDIZ 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha asegurado este lunes que su partido es la única alternativa para una "política limpia ajena a las corrupciones" de PSOE y PP.

En declaraciones a los medios de comunicación en Cádiz, ha criticado que desde PP y PSOE se acuse a Vox de "oportunista" por denunciar la "corrupción" que existe en el bipartidismo.

"Cuando denunciamos y criticamos la corrupción socialista nos atacan los socialistas, cuando denunciamos y atacamos la corrupción del PP nos atacan los populares, y estos ataques lo que vienen a confirmar es que Vox es la única alternativa para una política limpia ajena a las corrupciones" de PP y PSOE, según ha señalado.

Para Gavira, ni a populares ni a socialistas "les interesa el bienestar de los andaluces, sino que lo único que les interesa es no perder ni un voto y, por eso, cuando nosotros denunciamos la corrupción de unos y de otros, salen en tromba a criticarnos".

Ante el caso Mascarillas en la Diputación de Almería, bajo la gestión del PP, según el portavoz de Vox, la respuesta del presidente del PP-A y de la Junta, Juanma Moreno, ha sido igual que la de dirigentes del PSOE y "lo de siempre": "Que él no sabía nada" y que no va a "tolerar ningún caso de corrupción".

El PP lo que ha hecho, según ha añadido, es "cortar las cabezas que sean oportunas, para salvar una, la de Moreno Bonilla, porque él es quien dirige al PP de Almería al ser presidente del PP de Andalucía".

Ha recalcado que Vox ejercerá las "acciones legales" que procedan ante el caso Mascarillas para "demostrar a los andaluces y a los españoles que hay una forma de hacer política ajena a la corrupción que adorna a populares y a socialistas".