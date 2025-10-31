Vox califica el presupuesto de la Junta de "falta de respeto y engaño con cifras maquilladas y promesas que no cumple"

CÁDIZ 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha tachado de "falta de respeto" los presupuestos presentados por el Gobierno andaluz para 2026 al considerar que "maquilla las cifras y engaña a los andaluces con promesas que luego no cumple".

En una nota, Gavira ha manifestado que "el aumento de las cifras no es más que la consecuencia de la subida de impuestos a los andaluces y mientras por un lado nos venden un aumento de las inversiones, por otro lado Sánchez nos ha subido los impuestos 97 veces y, en Andalucía Juanma Moreno sube el agua y la basura con la ley de economía circular".

Asimismo, ha recordado que según el Centra, la mayor preocupación de los andaluces es el empleo y, "sin embargo, las partidas destinadas a políticas de fomento del empleo en este presupuesto se han rebajado hasta en 17 millones respecto a las cuentas de 2025". "Una de las políticas que debería ser la principal palanca para la creación de empleo estable y generación de riqueza en Andalucía, como es el empleo y el trabajo autónomo, disminuye su presupuesto en un 1,6% respecto al año anterior", ha añadido.

En este sentido, Gavira ha hecho referencia a la "grave situación" en la que se encuentran los trabajadores autónomos, "que van a contar con la misma ayuda de Juanma Moreno, pese a las recientes amenazas de Sánchez de subirle la cuota, es decir, ninguna". "No hay incremento presupuestario para la cuota cero y por eso más del 54% de nuestros autónomos caen antes del segundo año de actividad", ha afirmado.

El portavoz de Vox ha acusado al presidente de la Junta de "poner en marcha, una vez más, la maquinaria de propaganda que prometerá lo que no han sido capaces de realizar ni en esta legislatura ni en la anterior". "Ejemplo claro de ello es el nuevo hospital de Cádiz, en el que han pintado diez insignificantes millones de euros para acallar el olvido del PP con los gaditanos", ha afirmado.

En relación a la Sanidad, ha criticado "el engaño del PP a los andaluces cuando la gestión es la misma que la del PSOE". "Lo importante en la salud no es sólo el presupuesto, sino ejecutar lo que se dice, porque eso es lo que realmente lo que cambia la vida a los andaluces. Ahora, con las ayudas a los gimnasios y a los perritos, el PP intentará tapar que han puesto en peligro a nuestras madres, esposas e hijas con sus protocolos en el cribado del cáncer de mama", ha manifestado.

Por todo ello, Gavira ha insistido en que los presupuestos de la Junta son "lo mismo de siempre" y frente a ello, "Vox seguirá presentando todas las propuestas de mejora que sean necesarias". En este sentido, ha asegurado que en tres años Vox ha presentado más de 2.000 enmiendas a los presupuestos y el Gobierno de la Junta "sólo ha aprobado poco más de 30, a lo que hay que sumar que aunque aprueben una propuesta, luego no la cumplen".