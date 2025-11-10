Vox dice que la Junta "no tiene plan para la atención sanitaria" y asegura que "no va a cambiar su hora de ruta"

CÁDIZ 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Vox en Andalucía, Manuel Gavira, ha afirmado que la Junta de Andalucía "no tiene plan para la atención sanitaria que reciben los andaluces, y cuando uno pone en peligro la vida de los andaluces porque no hace una buena gestión sanitaria, quienes lo sufren son los andaluces". Además, ha asegurado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "no va a cambiar su hoja de ruta y va a seguir gestionando como lo está haciendo".

En declaraciones a los periodistas antes de visitar la Asociación Gaditana Contra el Cáncer de Mama (Agamama) en Cádiz capital, Gavira ha afirmado con respecto al número de mujeres afectadas en el cribado del cáncer de mama que "los datos se van a ir conociendo a medida que vayan produciéndose las denuncias", porque el Servicio Andaluz de Salud (SAS) "siempre querrá minimizar, como hizo al principio con estas mujeres".

En este sentido, ha señalado que "decían que eran tres o cuatro y a los 15 o 20 días ya eran 2.300 afectadas", por lo que "del Servicio Andaluz de Salud de Juanma Moreno no nos podemos creer nada".

Asimismo, el portavoz de Vox en Andalucía ha asegurado que "han puesto en peligro la vida de nuestras madres, mujeres y de nuestras hijas" y ha criticado que Juanma Moreno "no es capaz de empatizar con el sufrimiento y lo único que hace es responsabilizar a terceros de lo que es culpa suya".

Del mismo modo, Gavira ha manifestado que el Gobierno andaluz "no va a cambiar su hoja de ruta aunque los andaluces hayan salido masivamente para protestar por cómo está gestionando los servicios públicos". "Está fuera de toda duda que el PP va a seguir gestionando exactamente los servicios públicos como lo está haciendo", ha afirmado.

Por otra parte, con respecto a la Educación, Gavira ha asegurado que "el 80% de los andaluces dice que no está conforme con el nivel educativo que hay en Andalucía", mientras que con la Dependencia "desde que Moreno es presidente, alrededor de 7.000 andaluces fallecen al año esperando las ayudas de dependencia, es decir, más de 55.000 andaluces han fallecido esperando las ayudas de dependencia".

Así, el portavoz de Vox ha criticado que el Gobierno andaluz "reduce las partidas en empleo en los presupuestos de 2026, que es la principal preocupación que tienen los andaluces". Gavira ha lamentado que se trata de "menos en políticas activas de empleo y menos, por supuesto, en las partidas destinadas a los autónomos".

Asimismo, ha criticado que el viernes "todos vimos a los líderes sindicales de CCOO, de UGT, de los sindicatos corruptos que le deben dinero a todos los andaluces, abrazándose al señor Moreno porque también ponen la mano y reciben dinero del Gobierno de Andalucía".

En este sentido, ha subrayado que Vox "se ha querellado contra el PSOE, contra Sánchez, contra la mujer, contra el hermano y contra el fiscal". "Hablan de que queremos perjudicar al Gobierno de Juanma Moreno cuando es Juanma Moreno quien está perjudicando los servicios públicos que recibimos todos los andaluces de su gobierno", ha manifestado.

Finalmente, Gavira ha insistido en que el presidente de la Junta "siempre busca culpables, y lo que tiene que hacer es dejar de ser tan protagonista y asumir su responsabilidad", porque "él es el principal gestor de los servicios públicos que hay en Andalucía". "Ni la salud, ni la educación, ni la dependencia, ni el empleo, ni los servicios sociales, ni nada que tiene encomendado funciona bien en Andalucía", ha concluido.