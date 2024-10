Vox espera "poco" de las negociaciones sobre Gibraltar: "Los británicos huelen la debilidad de Sánchez"

SEVILLA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Vox ha manifestado este miércoles que espera "poco" de las negociaciones sobre el estatus de Gibraltar con la Unión Europea tras el Brexit, porque los británicos "huelen la debilidad" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En rueda de prensa, el portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha indicado que lo que uno espera siempre "es que se resuelva la situación de la colonia, que la soberanía se reconozca en nuestra nación y que de una vez por todas este conflicto, que ya dura siglos, evidentemente termine".

"Pero los británicos huelen la debilidad de Sánchez porque lo están viendo cada día en nuestra nación, y nos van a dar unas pocas migajas", ha indicado Gavira, quien ha añadido que lo que no van a querer arreglar los británicos es la cuestión de la soberanía ni la "situación de los trabajadores" del Campo de Gibraltar que entran a diario en el Peñón y la cuestión de sus derechos.

Ha insistido en que Reino Unido no va a arreglar "el acoso que están sufriendo nuestros pescadores ni el hecho de que cada día que pasa, Gibraltar siga ganando espacio a las aguas españolas".

"De eso no se va a hablar seguro y por ahí no va a ir la solución, sino que la solución va a ir por una serie de migajas con las que nosotros vamos a tener que conformarnos", ha manifestado el portavoz de Vox, quien ha recalcado que lo realmente "importante son los trabajadores y la soberanía", pero al Gobierno de España "no le interesa absolutamente nada" de eso.