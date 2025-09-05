Vox insiste en reclamar "poner en la calle a todos los enchufados del PSOE" en la Junta

ALGECIRAS (CÁDIZ), 5 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha exigido este viernes al Gobierno de Juanma Moreno poner "en la calle a todos los enchufados socialistas" en la Junta y no solo "a los que no tienen el título para ejercer los puestos que están ocupando".

En declaraciones a los medios de comunicación en Algeciras (Cádiz), Gavira ha denunciado la "estafa, el engaño y el paripé entre el Gobierno del PP-A y los sindicatos mayoritarios, apesebrados y subvencionados por ese mismo gobierno para que cada uno parezca que está haciendo o cumpliendo su parte del trato" en relación "a los enchufados socialistas".

Esos sindicatos mayoritarios, según ha añadido, "reciben dinero de la administración andaluza a través de los presupuestos y del negocio de la Ley de Participación Institucional" y ahora defienden que "estos enchufados no vayan a la calle".

Para el portavoz parlamentario de Vox, "esto va de poner en la calle a todos los enchufados socialistas que haya en la administración andaluza, no solo a los del Servicio Andaluz de Empleo".

Ha exigido al Ejecutivo del PP-A "poner en la calle a todos los hijos, nietos, sobrinos, nueras, maridos, y, esposas, como la de Juan Espadas", la cual "ha solicitado hace unas semanas el archivo de las actuaciones y el juez le ha dicho que no".

Para Gavira, si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, no toma esa medida, "será el número uno de la Faffe y del blanqueamiento del enchufismo socialista en la administración andaluza".